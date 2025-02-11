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马来西亚——

聚焦加强东盟打击跨境犯罪与网络犯罪合作

2025年02月11日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社吉隆坡2月10日电  （记者王嘉伟）马来西亚内政部长赛义夫丁10日表示，打击跨境犯罪与网络犯罪将是2025年马来西亚作为东盟轮值主席国期间重点关注的议题之一，并将联合区域内国家共同探讨应对策略。

　　据马新社报道，马内政部10日举行月度会议，赛义夫丁在会后的媒体发布会上说：“跨境犯罪将是我们重点关注的领域之一，并将从情报共享、能力建设和联合行动三个关键方面着手应对。”他表示，跨境犯罪是任何一个东盟国家都无法单独解决的问题，需要区域合作共同处理。

　　赛义夫丁说，包括网络诈骗、数字犯罪等形式的网络犯罪不仅在马来西亚激增，在全球范围内也呈现急剧增长趋势，东盟成员国应当共同探讨并寻找应对策略。内政部还将积极参与涵盖打击跨境犯罪与网络犯罪等关键议程的安全小组，预计这些议程将在东盟高级别会议上进行探讨。

　　马来西亚于今年1月1日起正式担任2025年东盟轮值主席国。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月11日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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