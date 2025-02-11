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外交部：

中方主张开源人工智能技术 实现各国共享智能红利

2025年02月11日05:48 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新华社北京2月10日电（记者邵艺博、朱超）外交部发言人郭嘉昆10日表示，中方积极推动人工智能普惠发展，帮助发展中国家加强能力建设，主张开源人工智能技术，促进人工智能服务的可及性，实现各国共享智能红利。

　　当日例行记者会上，有记者问：日前，中国人工智能企业深度求索（DeepSeek）推出性能优越、免费商用的开源大模型，且训练成本相较同类产品更低，在国际上引起广泛关注和热烈讨论。请问发言人对此有何评论？

　　郭嘉昆说，当前，人工智能新技术不断突破、新业态持续涌现、新应用加快拓展，已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。

　　郭嘉昆表示，中国积极拥抱智能变革，大力推进人工智能创新发展，重视人工智能安全，支持鼓励企业自主创新，为全球人工智能发展作出了积极贡献。中方积极推动人工智能普惠发展，帮助发展中国家加强能力建设，主张开源人工智能技术，促进人工智能服务的可及性，实现各国共享智能红利。“同时，我们反对以意识形态划线，反对泛化国家安全概念、将经贸科技问题政治化的做法。”

　　郭嘉昆说，中方愿同各方加强人工智能交流合作，坚持以共商促共享，携手打造开放包容、互利共赢的发展环境，共同在人工智能的广阔天地里深度求索。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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