人民网曼谷2月10日电 （记者简承渊）2月10日，中国卫星互联网领军企业银河航天与泰国主要运营商True Corporation达成合作，双方将在低轨卫星通信技术、天地一体化网络解决方案、手机直连卫星通信技术等领域开展深入合作，共同推进相关技术研发与验证，探索更多卫星应用场景，携手建设面向未来的数字基础设施。

银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣（左）与True Corporation首席执行官Manat Manavutiveth签署合作备忘录。人民网记者 简承渊摄

True Corporation首席执行官马纳特·马纳乌提威特表示，低轨卫星互联网是全球通信领域的重大飞跃，将推动泰国以及全球在社会经济领域产生变革。“我们很高兴能与全球领先的中国低轨卫星互联网技术公司银河航天合作，为泰国消费者引入前沿创新技术。”马纳特·马纳乌提威特说，本次合作将显著提升True Corporation通信网络的覆盖范围和稳健性，为泰国企业提供更先进的通信服务支持，让数字服务更好地惠及泰国民众。

银河航天已建成中国首个低轨宽带通信试验星座“小蜘蛛网”，完成多项低轨宽带卫星互联网通信验证，在2024年上半年率先实现了中国低轨宽带卫星互联网出海，完成泰国首次低轨卫星互联网宽带通信网络试验验证。

银河航天创始人、董事长兼CEO徐鸣表示，商业航天作为新兴产业，正在通过快速创新驱动全球经济发展，展现出巨大的增长潜力和广阔前景。银河航天将与泰国合作伙伴携手，深化卫星与地面网络的融合，为东盟及全球通信领域注入新的活力，共同推动太空产业的繁荣发展，为全球互联互通和可持续发展贡献力量。

2025年正值中泰建交50周年，此次合作既是商业航天作为新质生产力出海助力“一带一路”空间信息走廊建设的重要实践，也是中泰数字经济合作的有益探索。

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