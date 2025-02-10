新华社华盛顿2月9日电 美国总统特朗普在美国媒体9日播出的一段采访中称，他对让加拿大成为美国第51个州的态度是“认真的”。

美国福克斯新闻频道记者在采访中询问特朗普是否真想吞并加拿大。特朗普回答：“是的。我认为加拿大成为（美国）第51个州会更好，因为我们每年在加拿大损失2000亿美元。我不会让这种事（继续）发生。”

另据加拿大广播公司7日报道，加拿大总理特鲁多在与经济界人士召开的一次闭门会议上说，在他与特朗普讨论某些议题时，“特朗普先生认为，最简单的办法就是吞并我们的国家，这是真的”。特鲁多说完这番话才想起关掉麦克风。与会人士说，特鲁多后来还表示，“他们（美国人）非常清楚我们有多少资源，特别想能够从这些资源中获利”。

特朗普多次公开表示加拿大应该成为美国的第51个州，并称要用“经济力量”实现。他曾称呼特鲁多为“加拿大州州长”。美国媒体此前报道，特朗普曾告诉特鲁多，如果加拿大无法承受美国计划对其加征的关税，那么就该并入美国。特朗普上述言论遭到加拿大方面广泛反对。

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