人民网利雅得2月10日电 （记者任皓宇）中国港湾沙特塞德拉项目9日举办装配式建筑智慧工厂投产庆典仪式。经过10个月的建设，中国港湾塞德拉项目装配式建筑智慧工厂正式投产运营。

嘉宾在工厂内参观交流。人民网记者 任皓宇摄

塞德拉项目是沙特“2030愿景”规划的重要组成部分。据介绍，该装配式建筑智慧工厂由中国港湾自主建设，旨在满足塞德拉项目全装配式别墅预制构件的需求，并为后续地区装配式项目规划建设奠定产业基础。该工厂占地面积约20万平方米，建设期间项目团队克服了沙特高温严酷气候、跨国物流运输及协调多方资源等困难，确保项目高效推进。工厂集成了自主研发的生产管理系统与智能机器人，实现了从设计、生产到仓储的全流程智能化管理。

嘉宾在工厂内参观交流。人民网记者 任皓宇摄

中国港湾中东区域总经理杨志远表示，塞德拉项目装配式建筑智慧工厂的正式投产运营，标志着中国港湾在推动沙特供应链产业链发展上迈出了坚实一步。“我们将以优质、高效、绿色、智能的建造方式，高质量完成塞德拉项目，为高质量共建‘一带一路’和沙特‘2030愿景 ’添砖加瓦，进一步促进中沙两国的交流与合作，共同书写合作共赢的新篇章。”

投产庆典仪式现场。人民网记者 任皓宇摄

沙特塞德拉项目业主方ROSHN集团商业部门负责人伊恩表示，该装配式建筑智慧工厂的投产是一个重要里程碑，可以有效助力推动沙特建筑业转型发展。“工厂的数智化水平和高效运营可以增强当地建筑供应链产业链韧性，我们期待与包括中国港湾在内的合作伙伴一道推进沙特‘2030’愿景，提供更多优秀产品和服务，在未来项目中建立更持久的合作关系。”

中国港湾塞德拉项目总经理吴院生表示，当前共建“一带一路”与沙特“2030”愿景深入对接，未来将继续高效推进项目建设，全力打造优质工程，带动国内优秀产品技术应用到沙特基础设施建设中，助力沙特绿色智慧建造发展，为民众带来更多福祉。

(责编：王禹蘅、吴成良)