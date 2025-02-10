打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企建设装配式建筑智慧工厂在利雅得正式投产

2025年02月10日13:52 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网利雅得2月10日电 （记者任皓宇）中国港湾沙特塞德拉项目9日举办装配式建筑智慧工厂投产庆典仪式。经过10个月的建设，中国港湾塞德拉项目装配式建筑智慧工厂正式投产运营。

嘉宾在工厂内参观交流。人民网记者 任皓宇摄

嘉宾在工厂内参观交流。人民网记者 任皓宇摄

塞德拉项目是沙特“2030愿景”规划的重要组成部分。据介绍，该装配式建筑智慧工厂由中国港湾自主建设，旨在满足塞德拉项目全装配式别墅预制构件的需求，并为后续地区装配式项目规划建设奠定产业基础。该工厂占地面积约20万平方米，建设期间项目团队克服了沙特高温严酷气候、跨国物流运输及协调多方资源等困难，确保项目高效推进。工厂集成了自主研发的生产管理系统与智能机器人，实现了从设计、生产到仓储的全流程智能化管理。

嘉宾在工厂内参观交流。人民网记者 任皓宇摄

嘉宾在工厂内参观交流。人民网记者 任皓宇摄

中国港湾中东区域总经理杨志远表示，塞德拉项目装配式建筑智慧工厂的正式投产运营，标志着中国港湾在推动沙特供应链产业链发展上迈出了坚实一步。“我们将以优质、高效、绿色、智能的建造方式，高质量完成塞德拉项目，为高质量共建‘一带一路’和沙特‘2030愿景 ’添砖加瓦，进一步促进中沙两国的交流与合作，共同书写合作共赢的新篇章。”

投产庆典仪式现场。人民网记者任皓宇摄

投产庆典仪式现场。人民网记者 任皓宇摄

沙特塞德拉项目业主方ROSHN集团商业部门负责人伊恩表示，该装配式建筑智慧工厂的投产是一个重要里程碑，可以有效助力推动沙特建筑业转型发展。“工厂的数智化水平和高效运营可以增强当地建筑供应链产业链韧性，我们期待与包括中国港湾在内的合作伙伴一道推进沙特‘2030’愿景，提供更多优秀产品和服务，在未来项目中建立更持久的合作关系。”

中国港湾塞德拉项目总经理吴院生表示，当前共建“一带一路”与沙特“2030”愿景深入对接，未来将继续高效推进项目建设，全力打造优质工程，带动国内优秀产品技术应用到沙特基础设施建设中，助力沙特绿色智慧建造发展，为民众带来更多福祉。

(责编：王禹蘅、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部