打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

阿尔及利亚推进海水淡化以应对水资源短缺

2025年02月10日13:14 | 来源：新华网
小字号

　　新华社阿尔及尔2月9日电（记者徐永春）据阿尔及利亚《祖国报》9日报道，为应对日益严重的饮用水短缺问题，阿尔及利亚政府投入了24亿美元资金，用于建设5座海水淡化厂。

　　报道说，这些新建设施预计将于今年2月完成，届时阿尔及利亚的海水淡化水占供水总量的比例将从18%提升至42%。此外，阿政府还计划在2030年前新建6座海水淡化厂。

　　报道说，阿政府的另一项措施是推进农业和工业领域的废水回收利用，目标是到2030年将60%的废水处理后重新用于农业灌溉。目前，阿尔及利亚拥有240座污水处理厂，但全国范围内仅有不到50%的废水得到有效处理。

　　报道援引水利专家的建议说，阿尔及利亚可以借鉴中国和德国推行的“海绵城市”理念，通过自然解决方案优化雨水管理，提高城市抵御洪水的能力。专家同时建议通过数字化和技术创新对水利基础设施进行现代化改造，以优化水资源管理。

　　阿尔及利亚位于北非，其大部分地区属于干旱和半干旱气候区，降水量有限且分布不均。近年来，愈加频繁且持续时间更长的干旱加剧了该国的水资源短缺状况。

(责编：徐祥丽、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部