新华社阿尔及尔2月9日电（记者徐永春）据阿尔及利亚《祖国报》9日报道，为应对日益严重的饮用水短缺问题，阿尔及利亚政府投入了24亿美元资金，用于建设5座海水淡化厂。

报道说，这些新建设施预计将于今年2月完成，届时阿尔及利亚的海水淡化水占供水总量的比例将从18%提升至42%。此外，阿政府还计划在2030年前新建6座海水淡化厂。

报道说，阿政府的另一项措施是推进农业和工业领域的废水回收利用，目标是到2030年将60%的废水处理后重新用于农业灌溉。目前，阿尔及利亚拥有240座污水处理厂，但全国范围内仅有不到50%的废水得到有效处理。

报道援引水利专家的建议说，阿尔及利亚可以借鉴中国和德国推行的“海绵城市”理念，通过自然解决方案优化雨水管理，提高城市抵御洪水的能力。专家同时建议通过数字化和技术创新对水利基础设施进行现代化改造，以优化水资源管理。

阿尔及利亚位于北非，其大部分地区属于干旱和半干旱气候区，降水量有限且分布不均。近年来，愈加频繁且持续时间更长的干旱加剧了该国的水资源短缺状况。

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