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专访丨美国把关税当“武器”终将遭到反噬——访比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特

2025年02月10日13:12 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔2月10日电　专访｜美国把关税当“武器”终将遭到反噬——访比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特

　　新华社记者康逸　刘宇轩

　　比利时中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特日前接受新华社记者专访时表示，美国新一届政府动用关税武器对付其贸易伙伴，此举最终将会反噬美国自身。

　　德威特说，美政府对其他国家进口商品加征关税将带来负面影响，可能推升美国国内通货膨胀率。此外，受美加征关税政策影响的国家采取相应反制措施，也将限制美国本土生产商的出口。

　　他认为，加征关税带来的物价上涨，将影响到美国普通消费者的购买力。在食品行业或制造业领域，原本能以较低价格买到的进口商品将变得更贵。如果消费者不能承受价格上涨，就有销量下降、库存积压的风险，可能令经济承压。

　　德威特表示，总体来看，过去20年，推动自由贸易的国家经济水平普遍提高；而对进口商品设置关税壁垒，这一做法可能引发“回旋镖效应”，最终伤及设置关税壁垒的国家自身。

　　他指出，从中长期看，加征关税还可能令美国企业全球市场竞争力下降，进而失去市场，导致企业不得不缩减规模，有些企业甚至可能因此倒闭。

　　德威特认为，最好的方法是通过谈判找到解决方案。如果谈判失败，欧盟可以向世界贸易组织求助，通过其争端解决机制处理问题。此外，欧盟还可以通过报复性措施，对进入欧洲市场的美国商品提高关税。

(责编：徐祥丽、张悦)

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