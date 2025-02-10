新华社柏林2月9日电（记者邰思聪 李超）德国社会民主党（社民党）总理候选人、现任总理朔尔茨与最大在野党基督教民主联盟（基民盟）总理候选人默茨9日进行首场电视辩论，双方在移民、经济、对乌克兰军事援助等问题上分歧明显。

在移民问题上，默茨近期提出收紧移民政策的计划，并试图利用极右翼政党德国选择党的选票推动德国联邦议院通过相关提案。朔尔茨在辩论中说，默茨的行为削弱了德国针对极右翼的“政治防火墙”，正在使极右翼正常化。默茨则表示，基民盟不会与德国选择党合作。

经济政策方面，默茨指责朔尔茨政府让德国面临15年来前所未有的破产潮。朔尔茨则回应说，德国就业人数正在增加，在七国集团中德国失业率处于较低水平。

在军事援助乌克兰问题上，朔尔茨重申德国不向乌克兰运送打击俄罗斯腹地的“金牛座”巡航导弹是正确的。默茨则持相反观点。

据了解，朔尔茨和默茨将于2月19日进行联邦议院选举前最后一次电视辩论。

德国计划于2月23日举行新一届联邦议院选举，以确定新任总理人选。德国福沙舆论调查所2月4日发布的民调结果显示，各大政党或政党联盟中，由基民盟及其姊妹党基督教社会联盟组成的联盟党排名第一，支持率为28%。德国选择党和社民党分别以20%和16%的支持率排名第二和第三。

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