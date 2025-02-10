人民网迪拜2月9日电 （记者张志文）2月8日，“以灯为媒·共话友谊”2025迪拜元宵灯会在马蒙沙漠自然保护区开幕。中国驻迪拜总领事欧渤芊、中国侨联文化交流部副部长郭启华、香港中华总商会主席蔡冠深，阿联酋外交部迪拜办公室副主任拉希德·卡希尔、迪拜酋长办公室礼宾部主任艾哈迈德·扎阿比等阿政府重要官员、各界友好人士，以及在阿中资机构、华侨华人、教师留学生代表、中阿媒体代表等约2000名嘉宾出席。

欧渤芊在致辞中表示，元宵节承载着中华民族对团圆美满的深切期盼，也承载着“天人合一”的哲学智慧。元宵节的明灯既传承了中华文化的根脉，也搭建起中阿民心相通的桥梁，映照出两国人民对美好生活的共同向往。建交40年来，中阿全面战略伙伴关系蓬勃发展。站在新的起点上，我们期待携手努力，推动中阿合作持续取得新进展，双边关系走向更加光明的未来。郭启华致辞并表示，旅阿侨胞不仅为促进当地社会经济发展发挥了重要作用，也成为推动中阿文化交流的见证者、参与者和贡献者，希望在阿侨胞通过本次活动感受到祖国的温暖祝福。

本次活动设有传统灯会、水舞灯光秀、宋代雅集、国风打卡、汉服体验、沉浸式体验、全息数字人等十余个展示和互动板块，四川文投、杭州水秀、武汉恩倍思、御香苑、海康威视、荣耀、美的、奇瑞、北海智行等十余个团队，以科技创新赋能传统文化，用3000余盏彩灯在沙漠中打造出五彩斑斓、如梦如幻的节日场景，并通过猜灯谜、国画、茶艺、瓷器、剪纸、汉服、投壶、放荷花灯等互动项目，全面展示中华优秀传统文化。

活动中，中国侨联偕同中国煤矿文工团，以及爱乐青少年交响乐团和御香苑团队通过中国传统乐器演奏、歌舞、京剧、变脸、魔术、杂技、宋代传统礼仪等近20个节目为全体观众呈现了一场美轮美奂、精彩绝伦的演出，最终元宵灯会在中国著名歌唱家殷秀梅女士高亢的歌声中圆满落下帷幕。

元宵灯会上，迪拜当地网红达人参与书法创作。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

中国艺术家为阿联酋观众献上古筝三重奏《溟山》。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿联酋当地民众在元宵灯会上体验中国智能手机产品。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：崔越、吴成良)