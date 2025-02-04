人民网内罗毕2月1日电（记者黄炜鑫，通讯员张晓昆、向成）南苏丹瓦乌消息：金龙辞旧岁，祥蛇迎新春。中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队日前组织新春游园活动，欢声笑语回荡在中国维和营区每一个角落。

此次游园活动设置数十项集群众性、娱乐性、趣味性于一体的文体活动，设有套圈圈、猜灯谜、投壶、蒙眼画鼻子、踩气球、乒乓球过河等10个活动区，每个项目都精心准备了各种各样丰富的奖品让大家在缤纷多彩的活动中赢乐趣、得实惠。

“没想到在海外也能过上这么极具年味的中国年，虽然那时我们远在万里之外的非洲，但心里却感到与祖国离得那么近。”维和官兵彭红军说，这次过年将会成为他一生中最为难忘、最有意义的一个新春佳节！

“靠左边，靠左边……”蒙眼画鼻子项目中，官兵原地转圈圈5圈，才能蒙眼辨别方向在画板上画出人像的鼻子，参与者花样百出、笑料不断，一张张开心幸福的笑脸见证了官兵们不同平日的活泼可爱，一个个趣味游戏增强了官兵团结向上的协作意识，大家在游园活动中比智力、比速度、比协调能力，比出了开心，比出了快乐。

通过丰富多彩的游园活动，既有效缓解了全体官兵的思亲想家之情，又活跃了节日气氛。欢乐祥和的节日氛围为维和官兵们春节期间的文化生活增添了一份热闹与欢腾，也让官兵们在活动中凝聚了军心士气，激发了斗志豪情。官兵纷纷表示，新的一年，将时刻牢记使命，坚守战位，坚决完成好维和任务，向祖国和人民交上一份满意的答卷。

猜灯谜。张晓昆摄

吹气球。王依博摄

吹气球。王依博摄

吹气球。王依博摄

盲人摸福。张晓昆摄

蒙眼画“鼻子”。张晓昆摄

乒乓球“过河”。张晓昆摄

套圈圈。张晓昆摄

投壶。王依博摄

(责编：曹欣悦、杨牧)