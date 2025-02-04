人民网伦敦2月3日电 （记者许立群）2月1日下午，伦敦最具人气的地标之一——卡姆登集市（Camden Market）首次迎来了盛大的中国春节庆典活动——“2025蛇年庆典”，现场热闹非凡、人潮涌动。活动不仅让伦敦本地市民感受到了浓浓的中国年味，也吸引了来自世界各地的游客，共同庆祝这一东方传统佳节。

本次活动由卡姆登集市主办，中国驻伦敦旅游办事处作为唯一支持单位。庆典内容丰富多彩，将中国传统元素与英国潮流文化相结合，为游客带来了一场独特的文化盛宴。

在卡姆登集市内，春节灯饰点亮了冬日街头，红红火火的布置让人瞬间感受到节日的喜庆氛围。受中国驻伦敦旅游办事处邀请，贵州杂技团的演员们带来了精彩绝伦的表演，杂技《空竹》、手技《青春律动》以及梦幻般的《月光》轮番上演，引得观众惊叹连连，掌声不断。演员们身着贵州少数民族服饰，不仅展示了高超的技艺，更为观众带来了中国丰富多彩的少数民族风情。

此外，国潮庙会专区成为游客们的打卡热点，特色摊位上摆满了中国传统手工艺品、美食和春节文创纪念品，让人目不暇接。游客们纷纷驻足体验剪纸、书法、漆扇制作等中华传统技艺，感受中国春节的独特韵味。

本次庆典活动还充分利用了伦敦标志性的运河资源，组织了别具一格的“你好！中国”花船巡游。花船上装饰着“你好！中国”国家旅游形象标识，乘客们手举手牌，共同迎接蛇年新春。船上的小朋友们还兴致勃勃地涂色蛇年卡通形象，增添了节日的趣味。

中国驻伦敦旅游办事处特别设置了中国旅游咨询台，展示了丰富的旅游资源。展台上摆放着中国旅游地图册、北京、甘肃、贵州、云南等热门目的地的旅游指南，吸引了众多游客驻足咨询。作为中国申遗成功后迎来的首个春节，中国驻伦敦旅游办还特别举办了春节知识有奖问答活动，来自英国、美国、意大利、西班牙等国的游客，以及华人小朋友们踊跃参与，赢取了吉祥蛇玩偶、春节红包包、国博月历、吉祥对联等极具中国特色的春节纪念品。

贵州杂技团的演员们也特地来到展台，为游客们推介贵州旅游资源，邀请大家亲身体验这片风景如画、多彩绚丽的神奇之地。

活动的最后，数十位身着汉服和少数民族服饰的中外年轻人手举“你好！中国”手牌，在卡姆登集市进行了一场别开生面的华服巡游。他们衣袂飘飘，宛如一幅流动的中国画，吸引了无数游客驻足拍照，共同感受中华文化的深厚底蕴。

在开幕式上，卡姆登区市长萨玛塔·卡顿、中国驻英国使馆公使衔参赞李立言、卡姆登集市运营方LabTech公共事务总监阿卜杜勒·海、中国驻伦敦旅游办事处主任助理潘航、伦敦卡姆登区议会领袖 理查德·奥尔舍夫斯基、伦敦议会议员安妮·克拉克等多位嘉宾发表了热情洋溢的致辞，为活动增添了浓厚的节日氛围。

中国驻伦敦旅游办事处主任助理潘航在致辞中发出邀请，“2025年诚挚邀请大家踏上中国之旅，无论是壮丽的自然风光，还是现代都市与历史文化，中国都将为大家带来难忘的体验。期待在中国相见！”

活动现场。中国驻伦敦旅游办事处供图

活动现场。中国驻伦敦旅游办事处供图

活动现场。中国驻伦敦旅游办事处供图

(责编：曹欣悦、杨牧)