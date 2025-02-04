人民网伦敦2月2日电（徐量）当地时间2月1日下午，伦敦最具人气的地标之一卡姆登集市举办首次中国春节庆典活动。活动不仅让伦敦本地市民感受到了浓浓的中国年味，也吸引了来自世界各地的游客。中国驻伦敦旅游办事处作为唯一支持单位，举办“你好！中国”入境旅游推广活动，促进中英两国民相亲。

“你好！中国”花船巡游 伦敦运河上的春节盛宴

在卡姆登集市内，春节灯饰点亮了冬日街头，红红火火的布置让人瞬间感受到节日的喜庆氛围。受中国驻伦敦旅游办事处邀请，贵州杂技团的演员们带来了精彩绝伦的表演，杂技《空竹》、手技《青春律动》以及梦幻般的《月光》轮番上演，引得观众惊叹连连，掌声不断。演员们身着贵州少数民族服饰，不仅展示了高超的技艺，更为观众带来了中国丰富多彩的少数民族风情。

本次庆典活动还充分利用了伦敦标志性的运河资源，组织了别具一格的“你好！中国”花船巡游。花船上装饰着“你好！中国”国家旅游形象标识，乘客们手举手牌，共同迎接蛇年新春。船上的小朋友们还兴致勃勃地涂色蛇年卡通形象，增添了节日的趣味。

“你好！中国”花船巡游 闪现伦敦运河。主办方供图

中国旅游咨询台人气爆棚 全球游客热情咨询

中国驻伦敦旅游办事处特别设置了中国旅游咨询台，展示了丰富的旅游资源。展台上摆放着中国旅游地图册、北京、甘肃、贵州、云南等热门目的地的旅游指南，吸引了众多游客驻足咨询。作为中国申遗成功后迎来的首个春节，中国驻伦敦旅游办还特别举办了春节知识有奖问答活动，来自英国、美国、意大利、西班牙等国的游客踊跃参与。

中国旅游咨询台人气爆棚。主办方供图

贵州杂技团的演员们也特地来到展台，为游客们推介贵州旅游资源，邀请大家亲身体验这片风景如画、多彩绚丽的神奇之地。数十位身着汉服和少数民族服饰的中外年轻人手举“你好！中国”手牌，在卡姆登集市进行了一场别开生面的华服巡游。他们衣袂飘飘，宛如一幅流动的中国画，吸引了无数游客驻足拍照，共同感受中华文化的深厚底蕴。

在活动开幕式上，卡姆登区市长萨玛塔·卡顿、中国驻英国使馆公使衔参赞李立言、卡姆登集市运营方LabTech公共事务总监阿卜杜勒·海、中国驻伦敦旅游办事处主任助理潘航、伦敦卡姆登区议会领袖 理查德·奥尔舍夫斯基、伦敦议会议员安妮·克拉克等多位嘉宾发表了热情洋溢的致辞，为活动增添了浓厚的节日氛围。

参加卡姆登新春庆典的嘉宾合影留念。主办方供图

(责编：曹欣悦、杨牧)