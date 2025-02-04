人民网首尔2月3日电（李帆）春节是中华民族最重要的传统节日，它不仅代表着新年的到来，更象征着团圆与温情。对于身处海外的华人家庭而言，春节的意义尤为深刻。韩国一对年逾七旬的华人夫妇，在新春佳节之际，与家人共同迎接春节，亲手布置年味，准备团圆饭，在异国他乡感受浓浓的中国年。

窗花高挂，福字迎门，春节的仪式感从细节中蔓延开来。厨房里，老夫妇与子孙们围坐在一起，擀皮、调馅、捏花边，亲手包制五彩饺子。五彩缤纷的饺子不仅色泽喜庆，更寓意着五福临门、新年顺遂。一盘盘热气腾腾的饺子端上餐桌，搭配满桌丰盛的年夜饭，让春节的氛围更加浓厚。

年夜饭不仅是一场美食盛宴，更是一家人团聚的象征。在温馨的灯光下，家人围坐，共同举杯，互送新年的祝福。尽管身在异国，但只要家人相聚，春节的意义便不曾改变。这不仅是一次团圆的晚宴，更是一份珍贵的记忆，承载着家的味道，传递着代代相承的情感纽带。

无论身处何地，春节的归属感始终在心间。春节不仅是一种文化传统，更是一种家的记忆，它跨越地域，连接着每一位海外游子的心。

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