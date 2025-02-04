人民网圣保罗2月2日电 （记者时元皓）当地时间2月1日至2日，第20届欢乐春节园游会活动于巴西圣保罗市中心的自由广场举办，吸引近30万旅巴侨胞与巴西当地民众共庆蛇年新春。活动由巴西中国友好协会主办，圣保罗市政府及巴西华人协会等华人社团协办，并得到中国驻圣保罗总领馆的支持。

第20届欢乐春节园游会活动现场。 人民网记者 时元皓摄

中国驻圣保罗总领馆副总领事田玉震表示，春节承载着团圆与和谐的美好寓意，不仅是中国人民的节日，也成为全球共同庆祝的节日。联合国教科文组织将春节列入人类非物质文化遗产，充分体现了春节文化的独特魅力和深远影响，也彰显了中华文化的国际影响力。期待通过本次活动，让广大海外侨胞感受到温暖、欢乐和幸福，在浓浓的年味中向国际友人展现中华传统文化的魅力与风采。

第20届欢乐春节园游会活动现场。 中国驻圣保罗总领馆供图

圣保罗市国际关系局局长安杰拉·甘德拉、圣保罗市议会议员乔治·哈托等当地政要在活动中向现场观众致以新春祝福。他们表示，华人社群是圣保罗市的重要组成部分，为当地经济社会发展作出重要贡献。园游会已成为圣保罗华人社群的一张靓丽名片和圣保罗多元文化交流的重要桥梁，不仅为大家带来节日的欢乐，也为圣保罗增添了浓厚的文化色彩，进一步增进巴中两国人民友谊。

由巴西青年组成的舞狮队在合影。人民网记者 时元皓摄

自由广场搭建的舞台前，锣鼓喧天、旌旗飘展，舞龙、舞狮竞相上演。舞台上，中国功夫、民族舞蹈等精彩节目引得现场掌声连连。巴西中国友好协会会长李少玉对记者表示，该活动举办已逾20年历史，之所以坚持在自由广场这一开放区域举办，就是为了让更多人感受中国春节的氛围、体验中国文化的魅力，“这是值得所有人共同庆祝的节日”。

第20届欢乐春节园游会活动现场，观众与舞龙表演者互动。人民网记者 时元皓摄

当地居民费利佩·帕萨罗专程与妻子抱着两个孩子来观看表演。“我们家两个孩子的生肖是老虎和龙，我们也很喜欢穿红色的衣服。”帕萨罗和妻子都专门选择穿着红色服饰来参加活动，他们告诉记者，他们非常喜欢也渴望了解更多中国文化，希望进一步推动巴中文化交流。

除了现场表演外，在舞台周边的摊位前，当地民众还能体验中国书法、试穿中国传统服饰、品尝特色小吃……圣保罗州立大学孔子学院设置的摊位前排起了长龙。在这里，巴西人将自己的葡文名字写在小卡片上，由孔院的志愿者翻译为中文并写在红色的纸条上。孔院教学秘书主管法比阿诺·洛佩斯告诉记者，希望通过设置这一摊位面向更多巴西人推广汉语和中国文化。

活动参与者展示自己的汉语名字。 人民网记者 时元皓摄

家住附近的拉尔西奥带着自己的女儿来到摊位前，让志愿者帮忙书写了自己与女儿的名字。“丰富的表演、美妙的音乐，还有特色美食，我感受到了节日的喜庆。”拉尔西奥表示，希望明年能够继续拥有这样的欢乐体验。

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