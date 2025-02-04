新华社巴黎2月3日电 综述｜法国年货走进中国春节

新华社记者李文昕

随着中国开放的大门越开越大，水果制品、乳制品、葡萄酒等更多法国“洋年货”走进中国春节年货市场，丰富了中国消费者的选择。不少法国企业和机构欢迎中国春节消费热潮，并持续看好中国消费市场发展潜力。

“春节是中国家庭最重要的节日，再加上‘春节’申遗成功，2025年春节年货市场很值得期待。”水果制品企业法国安德鲁集团中国区总经理曾骥琨说。

据安德鲁集团中国区销售总监窦海燕介绍，今年该公司企业客户春节货物订单大幅增加，反映出市场对春节消费的信心。“我们的预期销量是往年同期的两倍以上，创春节销售业绩新纪录。”她说。

法国乳制品公司菲特集团董事长埃尔韦·拉诺埃表示，该集团从中国春节消费热潮中受益。“我们备有充足库存以满足客户需求，特别是黄油、奶油等产品。”他说。

拉诺埃表示，该集团观察到中国市场已形成更注重品质和健康的消费趋势。比如，集团旗下拥有原产地保护标志的黄油等产品得到中国客户高度赞赏。他坚定看好中国市场消费潜力。

法国葡萄酒长期得到各国消费者青睐，来自奥克西塔尼大区的南法葡萄酒也走上了中国家庭的春节餐桌。奥克西塔尼大区国际经济发展局食品与酒业部门负责人凯瑟琳·马沙贝尔说，奥克西塔尼大区是法国第一大葡萄产区，葡萄酒年产量为1100万百升至1500万百升，而中国春节则是葡萄酒消费高峰期。

“2025年是农历蛇年，经销商准备了各种带有蛇图案的礼品盒来推广葡萄酒。”马沙贝尔介绍，春节前该机构还专门组织本地区葡萄酒生产商与中国进口商洽谈，为后者的年货供应提供支持。

马沙贝尔说，奥克西塔尼大区历来与中国关系密切，高度重视中国市场。大区企业积极参与“从法国农场到中国餐桌”机制，期待向中国市场推出更多优质产品。

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