中国“春节”申遗成功后的首个农历新年，各类庆祝活动在世界各地上演。从“中国年”到“世界年”，春节这一古老又长青的节日，已成为世界瞩目的非遗瑰宝和共庆共享的全球盛事，让各国民众感受中国文化的深厚魅力，在他们心间播撒情感共鸣的种子，拉紧文明互鉴的纽带，凝聚同心同行的力量。

赏盛景——新春好彩头

世界的年味儿，是一抹抹“中国红”传递的好彩头。

1月29日凌晨，在俄罗斯圣彼得堡，人们在涅瓦河畔观看亮起“中国红”的冬宫桥开桥。冬宫桥当日凌晨在传统中国乐曲《春节序曲》的旋律中开桥。这是冬宫桥首次以伴有音乐的开桥形式庆祝中国农历新年。新华社发（莫京娜摄）

俄罗斯第二大城市、历史名城圣彼得堡，人们在大年初一凌晨共同迎来一场特别的新春庆典。“五！四！三！二！一！”随着倒计时结束，横跨涅瓦河的冬宫桥在《春节序曲》的悠扬旋律中徐徐开启。桥身灯光闪亮的“中国红”映照在河面上，欢快的音符在夜空中跳跃，给寒冷的冬夜带来浓浓暖意和喜庆气息。

按照当地传统，涅瓦河上的多座桥梁只在每年4月至11月通航季定时开合，以便大型船只通航。“这是圣彼得堡首次为外国节日开桥，特别献给我们的中国朋友。”圣彼得堡市对外关系委员会主席格里戈里耶夫说。

1月28日，美国纽约帝国大厦亮起“中国红”，庆祝蛇年春节的到来。新华社发（周焕新摄）

1月28日，在英国首都伦敦，演员在亮起红色灯光的地标建筑“伦敦眼”前表演舞狮。新华社记者 李颖 摄

从美国纽约帝国大厦到英国伦敦巨型摩天轮“伦敦眼”，从日本东京塔到意大利都灵安托内利尖塔，从墨西哥索玛娅博物馆到塞舌尔“小本钟”……多国地标性建筑纷纷亮起“中国红”，映照出红红火火的年味儿。

1月25日，在马来西亚吉隆坡举行的2025年“欢乐春节”全球启动仪式前，无人机展示蛇年主题图案。新华社记者 程一恒 摄

连日来，世界各地舞台上，春节演出异彩纷呈。在马来西亚首都吉隆坡，1200架无人机点亮夜空，展现出“春”、蛇、大熊猫、马来亚虎等图案；在法国巴黎莫加多剧院，民乐演奏《金蛇狂舞》、中法青少年合唱《歌声与微笑》让全场沉浸在喜庆氛围中；在伊拉克首都巴格达，二胡与伊拉克传统乐器在底格里斯河畔共奏美妙乐章；在意大利海滨城市热那亚，当地音乐学院师生精彩演绎《虞美人·春花秋月何时了》等中国歌曲……

1月20日，在法国巴黎举行的“金蛇献瑞”巴黎春节联欢晚会上，中法青少年合唱《歌声与微笑》。新华社记者 高静 摄

一岁一瑞兽。上新的各种蛇年邮票成就“微缩版”的春节景观，方寸之间尽显妙趣。联合国邮政管理局在纽约发行蛇年生肖个性化邮票版张，票面上四条头尾相接的锦绣花蛇寓意吉祥如意；斐济邮政与斐济中国文化中心联合发行蛇年生肖邮票，其设计灵感来自陕西一家博物馆收藏的镶嵌有蟠虺纹图案的簋；白俄罗斯通信与信息化部和白俄罗斯国立大学孔子学院共同推出《东方历法：蛇年》邮票，票面呈现生肖图案，还印有中文“蛇”和白俄罗斯文“蛇年”字样。

这是联合国邮政管理局1月17日在纽约发行的蛇年生肖个性化邮票版张。新华社发（联合国邮政管理局供图）

1月15日，工作人员在白俄罗斯明斯克展示《东方历法：蛇年》邮票首日封。新华社发（任科夫摄）

“春节的色彩、声音和情感超越了语言和地域的界限，成为国际文化交流的重要纽带。”巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万说，“世界上越来越多地方参与春节庆祝活动，这种全球性的热情反映出中国文化的巨大吸引力。”

享盛会——乘兴当尽兴

世界的年味儿，是在“天涯共此时”中共享欢乐幸福。

1月11日，在津巴布韦首都哈拉雷举行的华侨华人新春庙会活动上，津巴布韦青年舞狮团进行舞狮表演。新华社发（塔法拉摄）

春节之际，位于南半球的津巴布韦首都哈拉雷正值盛夏。一支成立不久的津巴布韦青年舞狮团以精彩首秀赢得热烈掌声。队员们身着中国传统舞狮服装翻滚跳跃，汗水浸湿衣襟。“我们了解到，在中国春节文化中，舞狮有带来吉祥的寓意。这种表演让熟悉狮子的津巴布韦观众感到十分新奇。”舞狮团队长蒂查奥纳·齐穆托说。

1月24日，在荷兰海牙德厄伊特霍夫体育中心冰球赛场，观众在看台上与舞狮演员进行互动。新华社发（孙晶晶摄）

春节前夕，荷兰海牙德厄伊特霍夫体育中心一场职业冰球比赛中场休息期间，一红一橙两只活灵活现的“狮子”在锣鼓声中闪亮登场，参加表演的中荷两国少年还将蛇年吉祥物抛向看台，为当地观众带来融合冬季运动与春节文化的特别体验。

蛇舞新春，福满乾坤。相隔万里的人们在春节时刻共同绘就一幅其乐融融、共情共庆的画卷。

1月20日，在阿尔及利亚的阿尔及尔第二大学，中阿青年在“欢乐春节——中华文化进校园”活动中共同制作年画。新华社发

在埃及吉萨，“尼罗泛龙舟”春节主题活动设置了龙舟拔河赛、龙舟竞速赛等环节，让人们感悟不同文化传统之间的交融；在阿尔及利亚，“欢乐春节——中华文化进校园”活动走进阿尔及尔第二大学，学生伊萨姆说，在剪纸过程中体味到“宁静和谐的东方哲理”；在匈牙利布达佩斯中国文化中心，中匈两国非遗代表性传承人分别介绍苏绣和马丘刺绣的历史传统与艺术特点，并指导观众练习刺绣技法；在英国伦敦，曾在中国生活多年的英国人理查德·霍利在“欢乐春节——非遗雅集”活动上用毛笔写下“福”和“蛇”两个汉字；在突尼斯首都突尼斯市，当地民众品尝中国美食，学编中国结，拓印“福”字；在约旦费城大学，师生们体验中国棋艺、茶艺，通过VR视频观赏中国山河美景；在赞比亚少林寺文化中心，人们排起长队，敲钟祈福……

1月17日，在匈牙利布达佩斯，一名男子在2025“欢乐春节”活动上体验苏绣。新华社发（弗尔季·奥蒂洛摄）

四海欢庆，五洲同乐。中国的年味儿、年俗走进世界各地，让不同国家的人们共享欢乐幸福。在巴格达，伊拉克工程师埃米尔·迪耶和同事们在中国企业举行的春节庆祝活动中一起写下“时时欢心”和“事事顺心”的对联。他说，共贺新春“将不同地域、不同文化背景的人聚拢成一个和谐的大家庭，这是一种跨越国界的幸福感”。

1月23日，在伊拉克米桑油田，中海石油伊拉克有限公司中外员工一起写春联，挂灯笼。新华社发（中国海油中东区域供图）

抒盛情——同行向未来

世界的年味儿，是文明交融的温暖和声。

蛇年生肖以其丰富的文化意蕴成为祝福“关键词”。联合国秘书长古特雷斯在新春致辞中说：“蛇象征着智慧、坚韧和新生。在当前全球所处的这个艰难时刻，让我们在这些品性的指引下，重振致力于和平、平等和正义的决心。”联合国文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯在参加“福到联合国”新春庆祝活动时说，蛇象征着智慧和谨慎，也代表着变革与成长，“面对诸多全球性挑战，蛇年所体现的精神将为我们注入希望与正能量”。

透过春节之窗，世界沉浸式感受中华文明的博大深邃，进一步理解中国文化承载的和谐、包容、团结、共享等理念，从中汲取智慧与力量。

在巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席阿万眼中，春节蕴含着人与自然和谐共生的理念。“人们在欢迎春天和新一轮自然周期的到来中，懂得尊重规律、善待万物的重要性，并积极致力于实现可持续发展。”

“春节已经成为我们的家庭节日。”白俄罗斯白中友协副主席阿莉娜·格里什克维奇说，春节注重家庭团圆，多姿多彩的传统节庆活动体现出对真善美的追求，这样的精神在当今时代非常珍贵。

“我看到越来越多肯尼亚人在日历上特意标记‘中国年’。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，春节传递出的共享和包容精神感染着很多人。“我们一起分享节日的喜悦，欣赏同台表演的非洲传统鼓乐和中国风舞蹈，这样的体验太美妙了！”

塞内加尔通讯社社长莫马尔·迪翁格说，中国不仅致力于保护传承自身传统文化，还秉持开放精神积极与各国开展交流。“我尤其欣赏春节所体现的团结互助精神。我最真诚的新春愿望是人们将彼此视为兄弟姐妹，全人类生活在和平之中。”

文明如水，润物无声。春节，这一古老又有活力、多彩而又温馨的文化符号，不断拉近中国与世界的距离。正如约旦中国问题专家萨米尔·艾哈迈德所说：“文化交流是促进人类相互了解最有效、最有影响力的工具，春节正是加深和推动相互了解的重要载体和契机。”

文字记者：邱夏

视频记者：彭莹、吴昱展、吕馨慧、牛小溪

海报设计：李梦帆、谢悦

统筹：韩墨、赵卓昀、张晨岑、周佳谊、聂毅

(责编：曹欣悦、刘叶婷)