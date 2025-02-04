新华社阿拉木图2月3日电（记者郑钰 苟洪景）香港教育大学-哈萨克斯坦教育研究院启动仪式3日在阿拉木图市举行。该研究院由哈萨克斯坦阿拜国立师范大学、哈萨克斯坦国立女子师范大学与香港教育大学合作共建。

阿拜国立师范大学校长博拉特·季列普在启动仪式上宣读哈萨克斯坦科学和高等教育部部长努尔别克的致辞。致辞表示，哈高校与香港教育大学共建教育研究院有利于提高两地学术水平，为提升国家高等教育水平和学术潜力作出贡献。

香港教育大学校长李子建在讲话中表示：“我们齐聚在这拥有多元文化和丰富学术传统的地方，不仅是打造一所教育研究院，也是迎接香港与哈萨克斯坦高校教育合作新阶段的到来。”

中国驻阿拉木图总领事馆领事张伟说，希望三所高校发挥自身优势，加强交流互鉴，推动培养一流人才，服务两国经济发展需要，促进“一带一路”合作创新。

2024年11月25日，上述三所高校签署合作协议，成立香港教育大学-哈萨克斯坦教育研究院。研究院将在教育人工智能、教育评估、教育领导力及融合教育等多个领域开展学术交流，并在教师教育培训、联合研究项目及多元文化交流等方面开展合作。

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