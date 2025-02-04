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希腊圣托里尼岛附近海域连发地震

2025年02月04日09:12 | 来源：新华网
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　　新华社雅典2月3日电（记者陈刚）希腊旅游胜地圣托里尼岛附近海域连日来频发4级至4.9级地震，当地部分居民和游客撤离，但目前未造成人员伤亡和严重财产损失。

　　据希腊媒体3日报道，自1月24日以来，圣托里尼岛和阿莫尔戈斯岛附近海域频繁发生地震。过去24小时内该地区地震次数过百，有多次地震震级超过4级，最高达4.9级。连日地震造成震区岩体坍塌。

　　据报道，圣托里尼岛上部分居民和游客因担心发生更强烈地震而乘坐渡轮、飞机等交通工具离岛，另有部分当地居民选择在汽车内过夜。

　　希腊总理米佐塔基斯2日晚召开政府紧急会议，针对可能发生的强震部署应对措施。目前政府已采取的措施包括从3日起关闭圣托里尼岛、阿莫尔戈斯岛等四个岛上的所有学校，避免大型室内聚会，限制船舶进入相关港口等。

　　在圣托里尼岛和阿莫尔戈斯岛，当地政府已设立紧急避难区并搭建临时帐篷。作为预防措施，由医生、护士和救援人员组成的应急救援队伍已派往圣托里尼岛。

　　希腊地处非洲板块和欧亚板块之间，属于地震多发国家。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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