新华社布鲁塞尔2月3日电 综述｜比利时新政府面临三大挑战

新华社记者潘革平

经过近8个月的艰难组阁谈判，比利时新政府终于在3日宣誓就职。摆在新政府面前的是如何有效控制财政赤字，在错综复杂的国内外环境中推动经济增长，以及应对治安恶化三大严峻挑战，这些无一不考验着新政府的执政智慧与决心。

比利时国家银行数据显示，2024年比利时联邦财政赤字预计达280亿欧元，占国内生产总值（GDP）的4.6%，远超欧盟《稳定与增长公约》所设定3%的上限。欧盟委员会已针对比利时启动了过度赤字程序，并要求其最迟在今年4月30日前提交详尽的整改方案。

根据执政联盟达成的协议，比利时的财政改革将聚焦削减社会福利、引入资本利得税以及改革养老制度等。但这些措施实施过程中会否引发社会不满等问题，尚待观察。

财政赤字问题已然难解，经济增长前景更不乐观。比利时国家银行的最新预测显示，2024年该国经济增速预计放缓至1.2%，2025年将进一步下滑至1%，远低于欧元区平均水平。

受地缘冲突影响，能源价格暴涨。这给进口依赖度高达74%的比利时带来巨大压力。比利时企业联合会近期发出警告说，该国工业已陷入衰退超过一年半。2024年比利时共有11549家企业破产，较2023年增长7.22%，大量就业岗位流失。

此外，治安问题也是摆在新政府面前的一大挑战。近年来，比利时部分地区治安状况持续恶化，暴力事件频发，毒品交易猖獗。非法移民聚集更是加剧了这一问题的复杂性。欧洲刑警组织2024年4月的报告显示，在欧洲821个“最具威胁性”的犯罪网络中，有超过100个活跃在比利时，主要涉及毒品和人口贩卖等。

比利时新首相德韦弗表示，已将治安和移民问题列为“首要优先事项”，计划采取更为严格的政策加以应对。新政府的施政能否有效改善治安状况、促进社会稳定和经济增长，仍需时间检验。

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