新华社悉尼2月3日电（记者梁有昶 周丹）澳大利亚一些地方2日至3日举办新春音乐会等多场文化活动，民众在庆新春中感受中华传统文化的魅力。

由香港弦乐团演奏的“中西合璧 弦韵传情”新春音乐会2日晚在悉尼歌剧院举行。音乐会以《顾嘉辉串烧金曲回响》开场，《广东粤剧幻想曲》和电视剧《繁花》配乐串烧展现东方音乐的独特韵味。瑞典作曲家维伦的《弦乐小夜曲》和意大利音乐大师维瓦尔第的《四季》以优雅旋律呈现西方古典魅力。

著名小提琴家、香港弦乐团创办人、艺术总监姚珏表示，这场音乐会融合中西古今各种元素，特别是通过西方弦乐团的形式展现了具有香港特色的中华优秀文化。

第14届珀斯新春文化节2日在珀斯市开幕。文化节活动内容丰富多彩，包括舞龙舞狮、中国传统音乐和舞蹈表演、武术表演、书法和绘画展览等。

中国驻澳大利亚大使肖千在开幕式上表示，“中国年”也是“世界年”，共同庆祝春节是西澳多元文化建设的体现。

开幕式上，西澳州州长库克用中文拜年，并高度评价西澳州华人社区为促进两国经贸合作、文化交流发挥的重要作用。

2025新春音乐会3日在新南威尔士州议会小剧场举行。音乐会由中国驻悉尼总领馆、新南威尔士州议会和香港驻悉尼经贸办联合举办，香港弦乐团作专场演出。澳各界友好人士、华侨华人等参加活动。

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