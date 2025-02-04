新华社维也纳2月3日电（记者于涛）2月2日晚，奥地利维也纳金色大厅乐声悠扬、气氛热烈，2025年春之声中国新年音乐会在这里隆重上演。

本次音乐会以“非遗与经典”为主题，曲目编排上注重中国文化传承与创新，兼具中国传统与西方经典。《春节序曲》和《金蛇狂舞》用明快的节奏展现了中国春节的欢庆气氛；小约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》和鲁道夫·西钦斯基的《维也纳，唯有你》则凸显了西方音乐的经典魅力。中国中央歌剧院院长刘云志携手奥地利莫扎特音乐大学副校长汉德里希·卢卡演出经典曲目《查尔达什舞曲》，金色大厅雄伟壮观的管风琴自2011年翻新落成演出后，时隔14年再次奏响。

中国著名作曲家金巍特别为音乐会改编了经典曲目《茉莉花》。这首改编的大合唱作品由奥地利广播公司维也纳广播合唱团、维也纳国际爱乐合唱团和来自中国的青舟合唱团共同演绎，恢弘的合唱场景和优美旋律赢得现场观众经久不息的掌声。

“听到《茉莉花》这样具有东方韵味的旋律，加上合唱团的精湛演出，我仿佛置身于一个充满希望与和平的世界。这是我第一次近距离感受中国文化，它是那么美丽、温暖又充满情感。”现场观众玛丽亚激动地说。

奥地利布尔根兰州前州长尼斯在演出后接受记者采访表示：“春之声中国新年音乐会不仅是一场艺术盛宴，更是一个展示中国文化的国际舞台。我很荣幸再次见证这一文化交流盛事。”

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