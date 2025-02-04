新华社比什凯克2月4日电 高端访谈｜期待中国式现代化为吉尔吉斯斯坦乃至整个中亚带来新机遇——访吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫

新华社记者郑钰 苟洪景

应国家主席习近平邀请，吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫将于2月4日至7日对中国进行国事访问。访问前夕，扎帕罗夫接受新华社记者独家书面采访时表示，吉方高度重视吉中新时代全面战略伙伴关系，两国在睦邻友好、富有成效的合作基础上有效增强互信互利，期待中国式现代化为吉尔吉斯斯坦乃至整个中亚带来新机遇。

扎帕罗夫表示，在2023年5月访华期间，他与习近平主席共同将双边关系提升为新时代全面战略伙伴关系。“这表明吉中政治互信取得巨大成果，有助于扩大经贸合作，促进人文交流，推动地区合作进一步加强。”

吉中两国关系提质升级以来，双边合作亮点频现。“2024年12月27日，中国－吉尔吉斯斯坦－乌兹别克斯坦铁路项目正式启动，为推动我们两国关系持续高位运行发挥了重大作用。这一项目是习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议的新成果。”扎帕罗夫说。

扎帕罗夫强调，深化与中国在各领域的合作是吉尔吉斯斯坦外交政策的优先方向。吉方高度重视和支持中方提出的构建人类命运共同体理念、共建“一带一路”倡议、周边外交理念以及全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议。这些理念倡议为实现联合国可持续发展目标、维护全球安全与发展作出重要贡献。

扎帕罗夫说：“我们看到中国正稳步推进高质量发展，并同其他国家分享自己在脱贫、发展等紧迫问题上的成功经验，我非常期待中国式现代化的发展势头将为吉尔吉斯斯坦乃至整个中亚带来新机遇。”

多年来，中国一直是吉尔吉斯斯坦最大的贸易伙伴和主要投资伙伴之一。“当前，我们需要加强经贸协作，实现贸易多元化，推动符合共同利益的联合投资项目。”扎帕罗夫说，吉中两国应在农业、加工业、生态、能源等重要领域开展全面合作，同时强化两国地方合作，有效发挥跨境商务、电子商务等优势。

“中国有句话，‘人心齐，泰山移’。得益于两国之间卓有成效的高质量合作，2024年，吉中两国在许多重点合作项目上取得突破性进展。”扎帕罗夫说，“经济快速发展离不开外资助力。我坚信，中国的丰富经验和吉中互利投资项目将有力促进吉尔吉斯斯坦经济发展。”

中国作为上海合作组织2024－2025年轮值主席国，将于今年主办上海合作组织成员国元首理事会第二十五次会议。扎帕罗夫说，吉方支持中国履行上合组织轮值主席国职责。

“和平始于合作，繁荣归于团结。通过共同努力，我们一定能够取得更加显著的成果，造福吉中两国和两国人民。”扎帕罗夫表示，相信2025年上合组织峰会将为进一步巩固上合组织在世界舞台上的地位注入新的强大动力。

谈及即将进行的国事访问，扎帕罗夫说：“我期待与习近平主席举行富有成果的会谈，共同规划今后的任务，并就加强两国多领域合作达成协议。”

“我曾多次访华，每次都折服于中国的美丽、独特的机遇和令人印象深刻的成就。”扎帕罗夫说，中国高质量发展和高水平对外开放吸引了众多境外投资，中国在数字经济和人工智能领域的技术创新使中国在相关领域走在全球前列，“我们为中国朋友的成就感到高兴”。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)