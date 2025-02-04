打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

特朗普：对加拿大加征关税措施暂缓30天实施

2025年02月04日07:20 | 来源：新华网
小字号

新华社华盛顿2月3日电（记者熊茂伶 林威）美国总统特朗普3日在社交媒体上说，对加拿大加征关税措施将暂缓30天实施，以争取与加拿大达成最终的经济协议。

特朗普说，加拿大已同意确保美国北部边界的安全，并最终结束诸如芬太尼等致命毒品大量流入美国的问题。他对双方达成这一初步结果“非常满意”。

加拿大总理特鲁多同日在社交媒体上说，他刚与特朗普进行了通话，在双方共同努力解决问题期间，拟议的关税措施将暂缓至少30天实施。他说，加拿大正在加强边境管理，组建加美联合打击力量，以打击有组织犯罪、芬太尼和洗钱等问题。

当天早些时候，特朗普在社交媒体上说，他与墨西哥总统辛鲍姆进行了“一次非常友好的对话”，双方同意将加征关税的措施立即暂缓一个月执行，并继续进行谈判。

特朗普1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税。特鲁多同日宣布对价值1550亿加元（1美元约合1.45加元）的美国输加产品加征25%的关税，以应对美国对加产品加征关税。

(责编：袁勃、闫嘉琪)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部