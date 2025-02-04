新华社华盛顿2月3日电（记者熊茂伶 林威）美国总统特朗普3日在社交媒体上说，对加拿大加征关税措施将暂缓30天实施，以争取与加拿大达成最终的经济协议。

特朗普说，加拿大已同意确保美国北部边界的安全，并最终结束诸如芬太尼等致命毒品大量流入美国的问题。他对双方达成这一初步结果“非常满意”。

加拿大总理特鲁多同日在社交媒体上说，他刚与特朗普进行了通话，在双方共同努力解决问题期间，拟议的关税措施将暂缓至少30天实施。他说，加拿大正在加强边境管理，组建加美联合打击力量，以打击有组织犯罪、芬太尼和洗钱等问题。

当天早些时候，特朗普在社交媒体上说，他与墨西哥总统辛鲍姆进行了“一次非常友好的对话”，双方同意将加征关税的措施立即暂缓一个月执行，并继续进行谈判。

特朗普1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税。特鲁多同日宣布对价值1550亿加元（1美元约合1.45加元）的美国输加产品加征25%的关税，以应对美国对加产品加征关税。

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