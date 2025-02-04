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2025年“亲情中华·四海同春”慰侨访演启幕

2025年02月04日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报利马2月2日电  （记者张洋）当地时间2月1日晚，2025年“亲情中华·四海同春”慰侨访演在秘鲁首都利马正式启幕。中秘政商界人士及侨界代表等约1300人到场观看演出。

　　舞蹈《盛世欢歌》《古韵》、杂技《弈中乾坤》《节节高》、京剧《梨花颂》《贵妃醉酒》、舞龙舞狮表演《友谊万岁》……整场演出高潮迭起，为观众奉上一场精彩的视听盛宴。秘鲁里卡多·帕尔玛大学孔子学院的师生表演舞蹈《亚马孙与牡丹花》，若望二十三世秘中学校的师生带来武术表演和二胡齐奏，慰侨访演团演员倾情演唱秘鲁民歌《山鹰之歌》……中外文化的交流与融合在演出中生动诠释，不断将“友谊万岁”的主题点亮。

　　“亲情中华”是中国侨联创立的涉侨文化交流主题品牌活动。截至2024年底，“亲情中华”慰侨访演团足迹已遍布全球80多个国家和地区，演出1000余场。2025年春节期间，中国侨联开展“亲情中华·四海同春”慰侨访演，计划前往亚洲和南美洲的5个国家，举行8场演出，传递祖（籍）国对海外侨胞的问候与关爱。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月04日 03 版）

(责编：袁勃、闫嘉琪)

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