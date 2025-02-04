本报记者 白元琪 李培松

大年初一，凌晨5时，印度尼西亚雅加达还沉浸在夜色中。雅万高铁中方司机杜勇涛和孟岩迅速起床洗漱，套上白色工作服。整理完毕，他们朝着印尼最大铁路客运车站——哈利姆站走去，开始了一天的工作。

此时的哈利姆站，红色灯笼高挂，福字拉环随处可见，电子屏滚动播放着春节视频。二楼候车室里，巨幅蛇年贺岁展板、红色月亮门等吸引乘客拍照留念。身穿红色旗袍的检票员迎送旅客，分外温暖喜庆。

雅万高铁全长142.3公里，是中印尼两国元首亲自关心推动的共建“一带一路”合作旗舰项目。自2023年10月17日开通以来，雅万高铁已运送旅客超过775万人次，成绩喜人。“眼下正值印尼假期，客流持续走高，工作人员都铆足了劲，确保每位旅客‘快’乐出行！”印尼中国高速铁路有限公司工程董事鲍立群对记者说。

列车已经到站

咖啡还有余温

印尼是全球华人数量最多的国家之一，春节作为法定节假日已成为印尼全社会共同庆祝的节日。“我们精心布置了车站，让每位乘客都能感受到浓浓的年味！”哈利姆站站长阿德·伊斯坎达尔表示，不出国门就能体验世界上最先进的高铁技术，雅万高铁让印尼民众感到由衷自豪。“身为印尼最大、最现代化的车站负责人，自己也颇感荣幸。”

站台上，G1209次列车整装待发。驾驶室内的杜勇涛和孟岩正指导印尼驾驶员拉哈马德·希达亚特进行发车前的检查工作。“雅万高铁全线隧道多、坡度大，一定要提前制动。高铁不同于普速列车，要牢记‘六字准则’——安全、平稳、正点。”拉哈马德·希达亚特一边认真听，一边记下笔记。

清晨6时40分，列车一声长鸣，缓缓驶出站台。车长阿德·朱利安赛亚穿梭在车厢间，仔细检查每个细节。“在新春首日列车上执勤很有纪念意义！前几天我还带家人去万隆度假，体验了春节庆祝活动，品尝了不少中国美食。孩子对春节习俗很感兴趣，迷上了舞龙舞狮，回家后天天嚷着要挂灯笼！”

经常往返于雅加达和万隆的乘客腊黎，谈及初次乘坐雅万高铁的感受依旧难掩兴奋：“那天我点了一杯咖啡，本想悠闲品味，欣赏沿途风光。没想到咖啡还有余温，车已经到站了。”一旁的乘客笑着补充道：“雅万高铁让印尼人真切感受到‘中国速度’。现在大家提起中国技术，都竖起大拇指！”

“春节高峰期客流量很大，我们额外增加了一个8人班组作为后援。”客运负责人郭睿涛向记者介绍，“考虑到当前是雨季，我们还制定了多套应急预案，确保列车安全运行。”

“从2月1日起，列车班次由48趟增至62趟，以满足日益增长的客运需求。同时，发车时间调整为整点和半点，旅客无需频繁查询时刻表，真正实现‘说走就走’。”鲍立群介绍，列车班次增加后，收益也大幅提升，这将进一步盘活列车资源，提高运营效率。

连接工业“心脏”

激活发展动能

行驶约15分钟后，列车到达卡拉旺站。这里是印尼工业的“心脏”，建立了很多工业园区，涵盖汽车、电子、家电等领域。2024年底，卡拉旺站启用，雅万高铁实现全线站点运营，为沿线经济发展注入新动力。

“以前从雅加达到卡拉旺，开车起码一个半小时。新站开通后，交通压力大幅缓解，园区与雅加达及周边港口、机场的连接也变得高效顺畅。”印尼中国高速铁路有限公司印尼方董事艾伦·坦迪奥诺说，高铁的开通还带动新住宅区的兴起，促进传统市场、购物商圈的蓬勃发展，居民生活愈发便利。

7时10分左右，帕达拉朗站到了。这座位于万隆西郊的车站，距离市区不到20公里，是游客前往万隆各大景区的重要集散点。正是早餐时间，车站外烟火气十足，摊贩们叫卖着当地特色早点。“高铁的开通，让许多原本以农业为生的当地居民，通过开设食品摊位、零售商店等方式，改善了家庭经济状况。”艾伦·坦迪奥诺说。

万隆自然文化资源丰富，是著名的旅游胜地。从帕达拉朗站出发，乘坐接驳小火车只需约20分钟便可抵达万隆市区，打车约一个半小时可到达万隆市郊的多个火山景区。

印尼旅行社协会秘书长布迪亚纳托·阿迪安斯贾告诉记者，雅万高铁已成为万隆旅游业的重要增长点。以前从雅加达去万隆需要做长途堵车的心理准备，如今乘坐高铁当天就能“打个来回”。为进一步提升游客体验，10余家万隆知名景区与高铁运营方合作，推出购买高铁票即享景区免票、餐饮住宿折扣等多重优惠套餐。

两国员工学习交流

铺垫民心相通之路

在雅万高铁终点站德卡鲁尔站以东约4公里处，坐落着中印尼运维联合体的项目驻地。一幢幢办公楼门口悬挂着喜庆的大灯笼，随风摇曳。记者到访时恰逢饭点，工作人员匆匆扒拉几口饭菜后又迅速投入紧张的工作中。

走进车间内，数列动车整齐停靠。在一节车厢旁，二级检修机械师姚鹏举手执电筒为印尼员工照明，指导他们进行空心轴探伤工作。空心轴是动车组转向架中的重要组成部分，对动车组安全运行的作用巨大。“油漆涂抹需细致均匀，尤其是凹槽部分。”姚鹏举说着拿起红色牙膏笔，在螺栓上画出竖线，示范如何做防松标记。他叮嘱说：“日后检修若发现竖线错位，则需重新调整。”

动车段行车室内，10多个监控与调车系统屏幕紧密排列。屏幕后，值班员唐飞正与印尼员工一道编制调车计划。“务必准确核对时间、轨道车号等信息！”“这条线表示可以正常通车。”

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在项目驻地各处，两国员工学习交流的场景比比皆是，这正是中印尼携手推进高铁技术本土化与可持续运营的真实写照。鲍立群说，预计到2025年底，约600名印尼籍员工将完成资格培训及跟班学习，具备全面独立操作能力，为印尼高铁发展奠定人才基础。

新春佳节，年味正浓，中印尼员工同庆新岁。食堂里，各种美食热气腾腾、香味四溢；调度中心空地上，大大小小的“福”字错落有致，汇成一片“福”海；办公桌旁，中方员工笔走龙蛇，一句句祝福跃然纸上，印尼同行对着春联驻足欣赏、连连称赞。

“春节快乐！”归途之际，印尼海关官员用中文向记者说道。发音虽不标准，却让记者感到融融暖意。正如艾伦·坦迪奥诺所言，“雅万高铁不仅是合作共赢之路，更铺垫了两国民心相通之路、信任之路、友谊之路！”

（本报雅加达2月3日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月04日 03 版）

(责编：袁勃、闫嘉琪)