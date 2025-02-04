第二十五届“中国春节民族音乐会”在德国汉堡举行。这是演出最后，全体观众起立向中国艺术家鼓掌致敬。

本报记者 刘仲华摄

在巴西弗鲁米嫩塞联邦大学孔子课堂上，巴西学生在中国教师带领下体验剪纸艺术。

本报记者 陈一鸣摄

在中国驻迪拜总领事馆举办的“邂逅花间——宋代雅集走进总领馆”活动上，迪拜慈善小学的孩子们在观看中国古代茶艺展示。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

在比利时布鲁塞尔中国文化中心，当地民众正在欣赏中国书法创作。

本报记者 牛瑞飞摄

2025“欢乐春节”中国旋律专场音乐会在罗马尼亚举行，当地观众在音乐厅观看中国艺术家演出。

傅永山摄

精彩纷呈的中国民俗文化展、古韵悠扬的传统乐器演奏、热闹欢腾的“欢乐春节”活动……蛇年新春，全球各地举办多种形式的春节庆祝活动，展示中国传统文化和艺术魅力，传递喜庆与欢腾的节日氛围。

“春节代表的温馨和幸福寓意是全世界都需要的”

近日，布鲁塞尔中国文化中心热闹非凡，充满了新春的欢乐气氛。在这里举行的“欢乐春节·水韵江苏”民俗文化展，通过生动的图文和实物展示了江苏地区的春节民俗和文化旅游特色。来自欧洲多国数百名民众积极参与该活动，金陵剪纸和桃花坞木版年画、书法送“福”、江苏美食等展台前都围满了观众。

比利时民众阿丽娜带着两个儿子参加活动。她告诉记者：“我们就住在中国文化中心附近，经常来这里观看各种展览。今天的活动太充实了，我的孩子体验了拓印福字，亲手完成了福字剪纸，更收获了画家张文海现场书写的福字。更为开心的是，我们还欣赏了昆曲《牡丹亭》，虽然听不懂唱词，但是优美的曲调和精致的服饰让我们内心也收获了一个大大的幸福。春节代表的温馨和幸福寓意是全世界都需要的。”

布鲁塞尔中国文化中心主任龚毅告诉记者，作为“春节”申遗成功后的第一个“欢乐春节”活动，江苏省文化和旅游厅此次组织展示了不少非遗代表性项目，其中桃花坞木版年画、茅山号子均是国家级非遗代表性项目，昆曲则被联合国教科文组织首批列入“人类口述和非物质遗产代表作”，这次活动为当地民众了解和体验中国非遗代表性项目提供了平台。

古琴瑟瑟，芳香绕梁。乙巳蛇年到来之际，“邂逅花间——宋代雅集走进总领馆”活动在中国驻迪拜总领事馆举行。在古韵悠扬的琴声中，茶点、香篆、螺钿、剪纸等中国传统艺术以古装走秀的方式款款走来，吸引在场观众争相拍照。

在互动环节，国风拍照、古风拓印、中式插花等体验区人头攒动：来自迪拜慈善小学的孩子们争相展示着他们手中的蛇年生肖玩偶，体验着投壶游艺带来的喜悦心情；一名阿拉伯小伙儿饶有兴致地学做起桃花样式的茶果子，随着一朵花蕊点缀其间，他的作品赢得了在场观众的一阵掌声；在书法展位，阿联酋友好人士赛义德熟练地拿起毛笔，流畅地写下“我爱中国”4个汉字，高兴地与一旁的中国书法家合影留念……“我喜爱中国文化，喜欢过春节，这是一个世界性的节日！”赛义德对记者说。

“这场别开生面的历史穿越之旅，为阿拉伯民众了解中国文化提供了新契机。”迪拜慈善小学校长侯赛因说。迪拜免税店副总裁亚萨表示，“宋代雅集让我们领略了跨越千年的中华文明精髓，在感叹古人智慧的同时，也对阿中关系未来发展更有信心。”

“希望新的一年里两国人民都交好运、共发展”

随着激昂的唢呐与铿锵有力的锣鼓徐徐铺展，中国民族管弦乐《节日序曲》在德国易北河畔上空响起。不久前，第二十五届“中国春节民族音乐会”在汉堡易北爱乐音乐厅拉开欧洲巡演的帷幕。中国音乐学院民族乐团为现场2000余名观众演奏了10首充满民族特色的曲目，给观众带来春节的喜庆与欢腾。

易北爱乐音乐厅是欧洲最负盛名的音乐厅之一，当晚该音乐厅几乎座无虚席。本场音乐会由著名指挥家、中国音乐学院院长李心草指挥。中国艺术家通过古筝、琵琶、唢呐、 二胡等中国民族乐器，协同乐团共同精彩演绎了《追梦京华》《百鸟朝凤》和《满江红》等曲目。现场观众对精彩的演奏报以阵阵掌声。演出最后，主持人迈耶对全场观众大声用中文说了3遍“新年好”，然后请全场观众跟他一起念：“新年好！”拜年声、欢笑声和掌声响彻音乐厅。

“我欣赏过很多场中国音乐会，今天是最棒的。”德国汉莎航空前高管彼德·图尔乐对记者表示，“我曾经在中国工作和生活过4年，非常喜欢中国传统文化和民族音乐。蛇年寓意着幸福与活力，希望新的一年里两国人民都交好运、共发展。”汉堡音乐与戏剧学院荣誉院长艾尔玛·兰普森表示，类似今天这种文化交流对德中两国都非常重要。“过去20多年来我曾多次访华，努力推动两国音乐交流。新的一年，我祝愿大家新年快乐，希望德中友谊更上一层楼。”兰普森说。

临近春节，罗马尼亚布加勒斯特拥有百年历史的音乐殿堂雅典娜音乐厅气氛热烈，2025“欢乐春节”中国旋律专场音乐会在此拉开帷幕。音乐会以《金蛇狂舞》开场，旋律昂扬、铿锵有力的演奏，将欢腾的节日气氛传递给所有现场观众。随后，音乐家们以精湛的技巧演奏了一系列极具代表性的乐曲：欢快灵动的浙江民歌《采茶舞曲》、气势雄伟的二胡重奏《战马奔腾》、古朴淡雅的客家筝曲《出水莲》以及婉转明快的江南丝竹代表作《江南美》。最后，音乐家们演奏了精心编排的罗马尼亚民间乐曲《云雀》，乐曲响起之时，观众纷纷举起手机记录下这一难忘和美妙的瞬间。

罗马尼亚观众科斯明表示，“当笛子和二胡发出云雀‘叫声’的时候，我们全场观众都沸腾了。”罗马尼亚维多利大街基金会主席桑德拉专门发来邮件表示感谢：“中国音乐家们技艺高超，曲目精致有趣、难度高。罗马尼亚观众被这场音乐盛宴和中国历史悠久的音乐文化所深深吸引。”

“我真切地感受到了中华文化的博大精深和无穷魅力”

日前，巴西弗鲁米嫩塞联邦大学孔子课堂在校园草坪上举办了一场别具特色的春节庆祝活动——“春节序曲民俗里的中国年”，为当地民众带来一场充满年味的文化体验。

当《春节序曲》悠扬的旋律响起，欢快的节奏瞬间点燃了观众的热情。活动还特别融入了巴西文化元素。里约葡中双语高中的学员齐宇鸣表演的巴西战舞，以其流畅的动作和优雅的舞姿赢得满堂喝彩。曾参加河北师范大学夏令营的爱德华和林艺夕带来了一首动感十足的巴西歌曲《太阳》，将现场氛围推向高潮。随后，爱德华邀请公派教师李赢合唱经典中文歌曲《月亮代表我的心》，以歌会友，在音乐的交融中展现中巴文化的深厚情谊。巴西弗鲁米嫩塞联邦大学孔子课堂中方负责人乔建珍表示，春节是中华民族最重要的传统节日，同时也是世界文化的重要组成部分，此次活动旨在让巴西友人体验中国文化的独特魅力。

春节期间，印度尼西亚巴陵康孔子学院举行了“古琴雅韵，再现千年风华”新春音乐会及古琴捐赠仪式，为观众带来了一场穿越千年的音乐盛宴。活动伊始，巴陵康孔子学院中方院长朱敏霞介绍了中国春节的文化内涵及中国人欢度春节的盛况。中央民族乐团一级演奏员、故宫博物院特邀古琴专家杨致俭为大家演奏了《高山流水》《秋风辞》等知名曲目，精湛琴艺引得在场观众的阵阵掌声。

杨致俭将其从中国带来的仲尼古琴赠予巴陵康孔子学院，并介绍了孔子古时弹琴授艺的精神追求，希望孔院学生在学习汉语的同时了解更多中国文化。印尼伽内什师范大学副校长拉斯宾·丹斯对杨致俭的捐赠表示衷心的感谢，同时对音乐会的成功举行表示祝贺。他说：“古琴作为中国传承最为久远的乐器之一，蕴含着丰富的中华文化。今天亲身体验古琴雅韵，我真切地感受到了中华文化的博大精深和无穷魅力。”

（本报布鲁塞尔、迪拜、汉堡、华沙、里约热内卢、雅加达2月3日电 记者牛瑞飞、张志文、刘仲华、禹丽敏、陈一鸣、李培松）

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《 人民日报 》（ 2025年02月04日 03 版）

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