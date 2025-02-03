新华社耶路撒冷/华盛顿2月3日电 题：加沙第二阶段停火谈判前景难言乐观

新华社记者陈君清 冯国芮 邓仙来

加沙地带第二阶段停火谈判定于2月3日开启。2日启程访美的以色列总理内塔尼亚胡将于4日同美国总统特朗普举行会谈。媒体报道称，他打算先见特朗普再派团队参加谈判。

分析人士认为，虽然第一阶段停火换俘进程相对顺利，但鉴于内塔尼亚胡的国内政治考量，第二阶段停火谈判前景难言乐观。美国基于自身战略私利，在加沙战后治理安排等问题上“拉偏架”，无助于从根本上解决巴以问题和实现中东持久和平。

美以重点讨论停火问题

根据以色列总理办公室日前发布的消息，内塔尼亚胡将于3日和4日分别与美国中东问题特使威特科夫及总统特朗普就加沙地带第二阶段停火谈判等事宜举行会谈。

1月15日，以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）就加沙地带停火达成协议。协议于1月19日生效，停火第一阶段持续6周，双方交换各自扣押的部分对方人员。协议规定，执行第一阶段停火的第16天即2月3日，必须开启第二阶段停火谈判。第二阶段停火谈判将讨论释放以方其他被扣押人员和以军撤离事宜。

内塔尼亚胡访美恰逢第二阶段停火谈判开启之时。《以色列时报》报道，他打算先见特朗普后再派出团队前往卡塔尔参加谈判。

舆论认为，第二阶段停火谈判将是此次内塔尼亚胡访美重点与美方讨论的问题。以方的一些重要关切在第一阶段停火中未能解决，包括以军如何全面撤离加沙地带、以军撤离后加沙地带如何治理、如何防止哈马斯重新控制加沙地带等。以方希望在第二阶段停火谈判中解决这些问题，内塔尼亚胡与特朗普面对面会谈或将为此“定调”。

此前，威特科夫于1月29日刚刚访问了加沙地带并在耶路撒冷同内塔尼亚胡举行了会谈。以色列《国土报》称，威特科夫此行旨在协调美以首脑会晤的“预期成果”，美国希望内塔尼亚胡推进停火协议，最终实现所有被扣押人员获释。

第二阶段谈判难言乐观

加沙停火协议生效以来，虽然以色列和哈马斯在获释被扣押人员身份、被扣押人员存活名单等问题上一度产生龃龉，但第一阶段停火换俘进程总体顺利。

不过，外界对第二阶段停火谈判的前景并不乐观。以色列媒体援引以方匿名官员的话报道，内塔尼亚胡不按期派遣谈判团队而是要先与特朗普见面，发出了“非常令人担忧”的信号。

以媒认为，以色列国内的政治形势使内塔尼亚胡继续停火和从加沙地带全面撤军的意愿不高。内塔尼亚胡要维持执政地位，需要得到执政联盟内极右翼势力的支持，而财政部长、极右翼宗教犹太复国主义者党主席斯莫特里赫以退出执政联盟相威胁，要求第一阶段停火结束后恢复在加沙地带的军事行动。

同时，内塔尼亚胡政府并未放弃彻底消灭哈马斯、确保加沙地带不再威胁以色列安全的目标，而持续停火将使哈马斯恢复实力，让以色列更难实现上述目标。

美国“拉偏架”无助中东和平

美联社报道，除了就停火谈判与美方协调立场，内塔尼亚胡还希望特朗普政府向伊朗进一步施压，并为实现以色列与沙特关系正常化重启外交努力。

特朗普在给内塔尼亚胡的访美邀请信中写道，他“期待（与内塔尼亚胡）讨论我们如何为以色列及其邻国带来和平，以及抵御我们共同敌人的努力”。美以两国媒体分析，特朗普邀请内塔尼亚胡访美，目的之一是表明美政府要直接参与有关加沙战后治理的安排。

耶路撒冷希伯来大学国际关系专家约纳坦·弗里曼认为，美以在遏制伊朗在该地区的影响力、推动以色列与更多阿拉伯国家建交等议题上高度一致。

特朗普向来支持以色列，在上个总统任期内就曾多次出台“挺以”政策。第二次上任后，他很快宣布解除拜登政府禁止向以方提供2000磅（约900公斤）炸弹的限制，还抛出“清空加沙”计划，要求埃及和约旦接受并安置来自加沙地带的巴勒斯坦人。

美国这种“拉偏架”行为自然遭到国际社会反对。中东多国、部分欧洲国家、不少专家和国际媒体近日纷纷表态反对“清空加沙”计划。多个阿拉伯国家和阿拉伯国家联盟（阿盟）2月1日发表联合声明，反对任何将巴勒斯坦人赶出加沙地带和约旦河西岸被占领土的企图。

分析人士指出，不论是“清空加沙”还是推动以色列与沙特等阿拉伯国家关系正常化，都是以巴勒斯坦人利益为代价去实现美国和以色列的战略利益，无法从根本上解决巴以问题和实现中东持久和平。埃及总统塞西指出，巴勒斯坦人民在过去70年里遭受了“历史不公”，解决方案不是驱逐他们而是实现“两国方案”。

(责编：袁勃、闫嘉琪)