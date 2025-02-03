新华社北京2月3日电 综合新华社驻外记者报道：世界同庆春，共贺中国年。新春佳节来临之际，世界多地继续举办多样庆祝活动，中外民众齐聚一堂，沉浸在欢乐的节庆氛围中，共同感受春节蕴含的喜悦与期盼。

在伊朗留学的多名中国学子来到当地中餐馆，品尝家乡美食。留学生刘美芳说，这是她第一次远离家人过春节，尽管身在异国他乡，但她仍将扫屋、洗衣等新年传统延续下去。留学生线一凡说，中伊同为文明古国，中国春节与伊朗诺鲁孜节均植根悠久的农业历史，家人团聚、共享佳肴、传递祝福的节日内核高度契合。

厄瓜多尔思源中国语学校在首都基多举行“瑞蛇迎春·福满万家”新春联欢会。师生们通过舞蹈、合唱、朗诵等形式展现中华文化，迎接蛇年新春，赢得在场千余名观众的热烈掌声。厄文化和遗产部副部长加洛·桑多瓦尔说，春节不仅是中国农历新年的开端，更蕴含着焕然一新、希望与团聚等美好意义，厄中共庆春节巩固了两国的文化纽带。

在尼日利亚首都阿布贾的尼日利亚中国文化中心，一场“欢乐春节”庙会吸引了大批市民前来游玩。在现场，团扇、书法、茶艺等中国艺术体验区排起长队，套圈、呼啦圈、舞龙表演等区域人山人海。精巧的中式点心、糖葫芦、肠粉等美食，令当地民众大饱口福。在尼日利亚经济中心拉各斯，“四海同春 华星闪耀”大联欢活动汇集秧歌、妈祖庙、舞龙等元素，还展示了来自中国的手工艺品和科技产品。中国驻拉各斯总领事严宇清说，“春节日渐成为世界各国人民共同的文化盛事，也成为中尼两国增进相知互信、深化民心相通的文化纽带。”

在新西兰最大城市奥克兰，2025蛇年“新春花市同乐日”活动以舞狮拉开帷幕。新西兰总理拉克森和中国驻新西兰大使王小龙分别为狮子头系上丝带，唤醒雄狮，祝福来年吉祥与丰登。拉克森说，新西兰的华人群体推动了新西兰的经济、社会和文化发展，感谢华人为当地所作贡献。

在白俄罗斯国立文化艺术大学体育文化中心，2025年“情满中白 金蛇贺岁”中白学生春节联欢晚会吸引了约1500名两国嘉宾。晚会上，热闹非凡的舞龙舞狮、英姿飒爽的武术表演、古典优美的传统民乐和舞蹈表演将中国各民族文化多样性呈现给当地民众。

2025尼泊尔旅游年暨中国新年系列庆祝活动启动仪式在加德满都谷地的巴克塔普尔市举行。中尼艺术家同台表演舞狮等节目，中国艺术家的花鼓表演与尼泊尔艺术家的猴步舞和舞龙表演接连亮相。中国驻尼泊尔大使陈松致辞说，期待双方挖掘旅游等领域合作潜力，以旅游业快速发展带动中尼经贸、互联互通、基础设施、文教等交流与合作。

在突尼斯市文化城举办的“你好！中国”欢乐春节文旅推介活动上，数百名突尼斯民众和在突华侨华人热情参加。中突观众共同欣赏舞蹈、二胡独奏，与绳编、糖画、剪纸等手艺人现场互动，还品尝了鸡丝凉面、钵钵鸡、酸辣凉粉等美食小吃。

在埃及吉萨的游艇俱乐部，“尼罗泛龙舟”春节主题活动吸引了中埃各界300余人参与。现场张灯结彩，各国嘉宾共同为龙舟、醒狮点睛，寓意新的一年鸿运当头、吉祥如意。活动设有舞狮表演、龙舟竞技、美食品鉴、书法展示等互动体验环节，热闹非凡。

美国南加州地区诸多文化机构纷纷举办春节活动。拥有北美最大中式古典园林“流芳园”的亨廷顿图书馆2月1日和2日举办全天庆祝活动，内容包括变脸、舞狮、少林功夫、太极表演、中国书法、曲艺表演等。此外，洛杉矶华美博物馆、南加州大学亚太博物馆、尼克松图书馆和众多社区图书馆、博物馆也举办活动庆祝新春。

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