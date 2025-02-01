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防范禽流感蔓延 韩国展开全国“大消毒”

2025年02月01日11:54 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月1日电 韩国农业部门1月31日对全国范围的养殖场和候鸟栖息地进行全面消毒作业，以防范高致病性禽流感疫情加速传播。

　　每年秋冬至次年春季是韩国的禽流感流行季。江原道一家养殖场去年10月底报告该国当前禽流感流行季首起疫情后，疫情持续蔓延。据韩联社报道，截至1月25日，韩国已累计报告29起禽流感疫情。

　　1月9日，在韩国首都首尔，人们在低温中出行。新华社发（朴晋泽摄）

　　韩国农林畜产食品部长官宋美玲说，由于假期人员和车辆流动增加，禽流感防控风险显著上升。她下令展开全国范围“大消毒”，要求防疫人员对所有养殖场、候鸟栖息地以及相关车辆彻底实施防疫措施。

　　宋美玲同时要求对养殖规模10万只鸡以上的养鸡场进行检查，以保障鸡蛋稳定供应。按她的说法，考虑到候鸟通常会在韩国停留至2月，农业部门将持续保持高度警惕，严格落实检疫措施，保障养殖场安全，确保农产品稳定供应。

　　近期，日本禽流感疫情也持续扩散。1月31日，千叶县两家养鸡场出现禽流感疫情，约15.8万只鸡被紧急扑杀。这是日本当前禽流感季报告的第50起疫情。（高冰冰）

(责编：徐婵、杨光宇)

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