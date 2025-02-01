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“感受中国‘和’文化之美”

本报记者  沈小晓
2025年02月01日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　剪纸、品茗、写“福”字、踢毽子……蛇年春节来临之际，埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长、汉学家哈桑·拉杰布组织了一系列春节主题活动，将中国文化体验与中文教学相结合，寓教于乐，让当地年轻人通过互动体验切身感受中国文化的魅力。

　　“春节对我的生活产生了重要影响。每到春节，我总会与家人、学生分享中国的节庆文化，给中国好友发去新春祝福，和家人一起去中餐馆吃顿饺子。”拉杰布在接受本报记者专访时表示，春节是一个跨越国界的节日，不仅展示了中国人民对家庭和亲情的珍视，也表达了对和平与美好生活的向往。

　　2024年12月，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。拉杰布说：“春节不仅是一个节日，更是一种凝聚文化记忆的方式。‘春节’申遗成功，充分体现了春节的价值。我希望世界各地的人们通过春节感受中国‘和’文化之美以及人类共同的情感共鸣。”

　　拉杰布1980年开始在埃及学习中文，并先后在北京语言学院（现北京语言大学）、北京大学攻读硕士和博士学位。回忆起自己第一次体验春节的经历，拉杰布记忆犹新。“1986年，我在北京语言学院进修期间，一名同学邀请我到他家过春节。除夕当天，我同他的家人一起包饺子、吃年夜饭，深深感受到中国人对家庭的重视。”

　　回到埃及后，拉杰布先后推动创建埃及多所高校的中文系，并长期担任苏伊士运河大学孔子学院埃方院长，致力于促进埃中教育与文化交流。他说：“作为一名汉学家，我发现春节是一个研究中国文化的绝佳切入点，可以帮助我们更全面地了解中国人民的价值观、家庭观等。中国文化中‘和谐’与‘团圆’的精神内核始终感染着我，相关研究成果不仅帮助我拓展学术视野，也使我在教学中更有针对性地向埃及学生传递中国文化的独特魅力。”

　　拉杰布认为，作为中国最重要的传统节日，春节充分体现了中国的“和”文化。他说，春节是家庭团聚、共享欢乐的节日，贴春联、守岁等习俗都传递着对吉祥与平安的追求，敬天、祭祖等活动表达了对自然与传统的尊重。“春节的意义并不局限于家庭，更扩展到社会，倡导和睦的人际关系。”拉杰布表示，“作为连接中外文化的桥梁，春节可以促进‘和’文化传播，为各国间增进理解与加强合作提供更多智慧。”

　　“中国的‘和’文化提供了一种独特的视角，强调合作共赢，而非零和竞争。”拉杰布认为，中国的“和”文化源远流长，强调和谐共处、包容多样，是对人与自然、人与人、人与社会关系的哲学思考。“和而不同”彰显了包容的智慧，这是文明交流互鉴的基础，对当下尊重多元文化、应对冲突具有深刻启发意义。他希望世界各地的人们能够通过春节认识中华文明的连续性、包容性、和平性等突出特性，在多元文化中寻找共通之处，共同迎接更加和谐美好的未来。

　　（本报开罗1月31日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年02月01日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)

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