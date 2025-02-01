孟可心

春节就像秘中之间的一条纽带，让两国民众跨越地理距离，共同迎接美好生活

春节文化已经在秘鲁生根。每逢春节，秘鲁首都利马的唐人街上都会人头攒动，人们争相观看舞龙舞狮，沾沾喜气；秘鲁各大媒体纷纷刊登有关春节和中国文化的报道，已经形成传统；不少秘鲁家庭走进中餐馆，享用“团圆宴”……人们希望通过庆祝春节，祈愿新的一年幸福美满。

近年来，随着秘中文化交流越来越频繁，秘鲁民众体验春节文化也有了新气象。对中华文化的热爱，正逐渐从华裔群体扩大至更广泛的人群。秘鲁中国文化体验中心顺应这一趋势，不断丰富体验内容，让当地民众进一步了解春节文化的丰富内涵，让博大精深的中国传统文化更贴近当地民众。文化体验中心有一套中国文字博物馆赠送的甲骨文十二生肖木刻板，深受秘鲁朋友喜欢。体验者拓印出自己的生肖，对中国古老的象形文字也有了更多了解。

科技发展让文化交流活动变得更加丰富与便捷，拉近了人们的心理距离。中国暨南大学赠送给文化体验中心的虚拟现实装备，让秘鲁民众“身临其境”地观赏中国风光、体验中国习俗。秘鲁里卡多·帕尔玛大学孔子学院引入数字互动技术，通过多媒体展示、线上线下结合的形式，帮助当地朋友更好感受春节魅力。直播包饺子、做灯笼，在线解读春节文化密码……春节活动搬上网络平台，走进社区、走进家庭，受众大大增加。

秘鲁民众喜爱中国文化，一个重要原因在于两国文化有内在相通之处。中国文化中有许多理念与安第斯文化中“与宇宙和谐共处”的观念非常相似。中国文化强调家庭的重要性、尊重长辈，引起秘鲁民众的共鸣。在秘鲁应用科技大学学习中文的秘鲁学生希尔瓦娜喜欢代表和谐、成功的“顺”和代表冷静的“蓝”，给自己取名为“顺蓝”。她对春节文化的理解颇具代表性：“春节是感受中国文化的契机，通过与中国加强文化交流，秘鲁文化的内涵进一步丰富，秘中人民的友谊也不断加深。”

共庆春节不仅能够促进秘中文化交流，还能进一步凝聚我们与同样追求繁荣的中国兄弟姐妹之间的合作共识。当前，中国作为秘鲁最大贸易伙伴的地位更加巩固，两国互利合作不断深化。春节就像秘中之间的一条纽带，让两国民众跨越地理距离，共同迎接美好生活。

（作者为秘鲁中国文化体验中心负责人）

《 人民日报 》（ 2025年02月01日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)