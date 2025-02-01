1月28日在俄罗斯莫斯科市中心拍摄的中国新年主题装饰。

新华社记者 白雪骐摄

老挝民众在“欢乐春节”庙会现场设立的新春祈福打卡点拍照。

坎帕颂摄

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学孔子学院学生展示收到《环球人物》杂志社赠送的“福”字海报。

达累斯萨拉姆大学孔子学院供图

参加吉布提孔子学院春节联欢会的学生合影留念。

李文标摄

春节不仅是中华民族最重要的节日，也是全人类共同的文化遗产。为庆祝“春节”申遗成功后的首个春节，许多国家举办了形式多样、精彩纷呈的活动，不同国籍和文化背景的人们画年画、逛庙会、看演出，沉浸式体验中华文化。春节文化走出国门、走向世界、走进人心，春节成为许多国家人民共庆、共享的幸福时光。

“让更多民众感受到中国人民的美好情谊”

夜幕降临，俄罗斯首都莫斯科市中心马涅什广场上红灯高挂。伴随着欢腾热闹的锣鼓节奏，几头憨态可掬的“金狮”翻腾跳跃，现场掌声、喝彩声、欢笑声经久不息……这是莫斯科市中国春节系列庆祝活动上的喜庆景象。

莫斯科市今年春节系列庆祝活动包括开行春节主题地铁列车、在奥斯坦金诺电视塔等地标建筑举办中国文化展和春节主题灯光秀等，从1月28日持续至2月9日。莫斯科市副市长谢尔古宁娜表示，春节期间，莫斯科将举办400多项庆祝活动，以更好增进俄中民众相知相亲和两国传统友谊。

赏绚烂彩灯、探非遗魅力、品传统民俗、尝中国美食……博洛特纳亚广场上灯火璀璨，特色展位前人头攒动，中国文化体验展位更是座无虚席。提笔蘸墨、仔细描摹，一个个“福”字寄托着人们的美好祝愿。

“我们都喜欢分享春节带来的幸福和美好。”莫斯科市市民阿列克辛娜特地带着儿女前来参加活动。她和孩子们学编中国结、制作灯笼、彩绘蛇年生肖。她一边展示孩子们剪的蛇形窗花，一边用中文送上祝福：“祝大家蛇年大吉，好运连连！”

莫斯科动物园春节期间举办讲座、兴趣班、各类游园及互动游戏等以大熊猫为主题的庆祝活动。“大熊猫让冬日里的春节氛围变得更加热烈喜庆。”市民阿列夫京娜专门带着刚上小学的女儿前来参观。“希望孩子们通过观赏大熊猫、参与春节活动，加深对中国和中国文化的了解，将来成为俄中友谊的传承人。”

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，今年莫斯科市举办的春节系列庆祝活动规模更大、内容更丰富，将进一步增进两国民众相互了解、促进民心相通。“春节对推动世界文明交融具有重要意义，庆祝春节系列活动将让更多民众感受到中国人民的美好情谊。”俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示。

“为两国人民加深理解、增进友谊搭建桥梁”

新春的老挝首都万象天气凉爽、阳光灿烂。不少老挝民众身着节日盛装到老挝中国文化中心逛庙会，体验中国非遗，品尝中国美食。

锣鼓声、欢笑声、鼓掌声交织，老挝中国文化中心内欢乐涌动，充满中国文化特色的庙会两天内吸引了千余名当地民众。大家体验来自中国湖北的孝感雕花剪纸、恩施玉露制作技艺、赵李桥砖茶制作技艺、大冶刺绣、鄂州面塑等。手工酥糖、麻糖、龙须酥、港饼等小吃精致可口，新春福饺热气腾腾，品尝者络绎不绝。

新春年俗游戏体验区人头攒动。手工花灯、年画拓印、趣味投壶、欢乐套圈……通关全部年俗游戏的观众兴高采烈地领取文创纪念品，“欢乐春节”吉祥物“吉祥蛇”成为最受欢迎的奖品。老挝中国文化中心还专门设立3个各不相同的新春祈福打卡点，大家摆出俏皮可爱的造型拍照留念。

来自中国的艺术家表演了精彩纷呈的节目。二胡《赛马》高亢激昂，舞蹈《欢乐中国年》圈粉无数，魔术《魔幻手彩》《年年有鱼》手法巧妙，幽默风趣，现场喝彩声不断。

中国驻老挝大使方虹表示，春节蕴含着中华文明对和平、和睦、和谐的价值追求。中国文化在老挝广受欢迎，与当地文化相互交融、共同发展。老挝新闻文化和旅游部副部长万西表示，庆祝春节系列活动“为两国人民加深理解、增进友谊搭建桥梁”。

“春节让我们感受到中国文化的博大精深”

大红灯笼挂起来，喜庆“福”字贴起来……日前，由吉布提孔子学院主办的2025年春节联欢会在吉布提国际展示中心举行，200余名嘉宾与师生、家长代表齐聚一堂，在欢乐祥和的气氛里共庆新春。

“春节源于中国，也属于吉布提和全世界。”出席活动的吉布提国民教育与职业培训部部长穆斯塔法表示，“庆祝春节已成为吉布提的一项重要活动，春节让我们感受到中国文化的博大精深，成为深化友谊、促进团结的重要契机。”

威风凛凛的舞狮拉开文艺演出的序幕，赢得热烈的掌声。加博德高中学生用汉语、法语、阿拉伯语、索马里语、阿法尔语演唱歌曲《朋友》；巴拉巴拉高中学生表演队的舞蹈《春风十里报新年》充满活力；吉布提孔子学院教学点学生表演的歌曲串烧节奏欢快。“通过参加春节联欢会，我们共同庆祝春节，近距离感受多彩的中国文化。”吉布提国家高中学生拉米斯说。

拍照、学习中国书法、编中国结……在互动环节，孔子学院教师组织丰富多彩的活动，为嘉宾和师生送上新春祝福。来自吉布提鲁班工坊的纳斯塔说，包饺子、写春联等活动让她喜欢上了春节，“听说中国朋友在除夕夜还会守岁，我特别想去中国体验！”吉布提孔子学院中方院长邹燕舞介绍，这是吉布提孔子学院成立以来第三年举办春节庆祝活动，越来越多的当地民众希望通过参与互动体验了解中国文化。

“在中国和吉布提都满怀自豪地传承优秀传统文化的时刻，春节联欢会成为一场展望美好未来的聚会。”中国驻吉布提大使胡斌表示。

“春节是连接两国民众情感的纽带”

张灯结彩、凤舞龙蟠，由中国驻阿根廷大使馆和布宜诺斯艾利斯市政府共同主办的“温暖迎春·共庆中国年”春节庙会日前在阿根廷首都国家公园开幕。

“阿根廷春节庙会活动自2005年首次举办，到今年已举办20届，已成为南美地区规模最大的春节庙会，每年吸引民众超过10万。春节已成为当地民众期盼的节日。”春节庙会承办单位阿根廷金凤凰国际文化传媒公司董事长陈静说。

春节庙会入口处，排起的长队足有半公里，不少年轻人身着汉服唐装，化起中式妆容。本地商贩搭建了数十个摊位，春节饰品、中华美食、书法国画、茶道茶具、针灸推拿等应有尽有。刚刚购买一把中国扇的玛丽亚娜一脸兴奋：“我学过一点中文，会写自己的名字。我属羊，再过两年就是我的本命年。春节是连接两国民众情感的纽带。”

来自中阿两国的艺术家表演了歌唱、武术、民乐、舞蹈等丰富多彩的节目。当地民众挥手互动，气氛热烈。“我和我的爱人都非常喜欢中国文化，正计划去中国看看。”阿根廷观众鲁本对记者说。

中国驻阿根廷大使王卫表示，越来越多的阿根廷民众喜欢春节、拥抱中国文化，春节庆祝活动已成为两国民众和睦相处、两种文化交流互鉴的生动体现。

（本报莫斯科、曼谷、迪拜、布宜诺斯艾利斯1月31日电 记者于宏建、肖新新、隋鑫、孙广勇、张志文、许放，高素洪参与采写）

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《 人民日报 》（ 2025年02月01日 03 版）

(责编：岳弘彬、曹昆)