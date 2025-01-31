中国驻美国大使馆1月30日表示，美国撞机事故中有两名中国公民遇难。同一天，美国媒体报道，出事客机的两个黑匣子均已找到。初步调查显示，事发机场空管人员配置不足。请看更多最新情况汇总——

1月30日，搜救人员在美国华盛顿里根国家机场旁的波托马克河上工作。新华社/法新

两名中国公民遇难

中国驻美国大使馆30日表示，经初步了解，29日晚华盛顿里根国家机场撞机事故的遇难者中目前包括两名中国公民。

中国驻美国大使馆对所有遇难者表示沉痛哀悼，向遇难者家属表示深切慰问。使馆已要求美方核实有关情况并正式向中方通报，为有关遇难者家属善后提供协助。使馆也将在职责范围内提供相关领事保护与协助。

黑匣子已找到

据美国媒体30日报道，29日晚发生的美国撞机事故中，客机的两个黑匣子均已找到，将交相关部门进行数据分析。

首都华盛顿消防和紧急医疗服务局说，调查和搜寻仍在继续，潜水搜救人员已对所有可到达区域进行了搜索。“下一步，潜水员将与美国国家运输安全委员会合作，继续搜寻定位飞机残骸。”

空管人员配置不足

据美国《纽约时报》30日报道，美国联邦航空局内部初步调查显示，撞机事故发生时，机场空中交通管制人员配置不足。

报道援引美国联邦航空局的内部报告说，事发时华盛顿里根国家机场的空中交通控制塔工作人员配置“不正常”，负责管理机场附近直升机交通的空管员同时在指挥跑道上起降的飞机，而这些工作通常由两名空管员分别承担。

1月29日，在美国华盛顿里根国家机场拍摄的因紧急情况停止航班起降的电子公告牌。新华社/法新

此前，多份报告曾就美国空管员短缺的安全影响提出警告。2023年6月发布的一份报告显示，美国关键空中交通设施面临严重人手不足问题。报告说，在许多机场，空管员被迫加班，每周工作6天，疲劳工作给空中交通运转带来风险。

特朗普：“一个黑暗而痛苦的夜晚”

美国总统特朗普30日在白宫举行的新闻发布会上说，此次事故中没有幸存者。这是美国首都和整个美国历史上“一个黑暗而痛苦的夜晚”，是一场巨大的悲剧。

1月30日，美国总统特朗普在首都华盛顿的白宫出席新闻发布会。新华社记者胡友松摄

特朗普说，他听了涉及此次事故“非常可怕的录音”，撞机前的警告“非常非常晚”。当空中交通管制员问直升机飞行员是否看到客机时，所剩时间已经很少。此外，他认为，从直升机的角度来看，也存在“飞行员的问题”。

特朗普证实，客机上有俄罗斯籍人士，美国政府已与俄方联系，将协助运送遗体。此外，遇难者还包括其他国家人员。

1月30日凌晨，在美国华盛顿里根国家机场，应急车辆在客机坠河事故现场待命。新华社记者胡友松摄

国际滑联哀悼遇难者

国际滑冰联盟（ISU）30日发表声明表示，联盟和全球滑冰界对这起悲惨事故深感震惊，“我们得知，花样滑冰运动员及其家人、朋友和教练在机上人员之列，我们对此感到心碎。花样滑冰不仅仅是一项运动，它是一个紧密团结的大家庭，我们团结一心。我们将与美国花样滑冰协会保持密切联系，并在此艰难时刻提供全力支持。”

美国波士顿滑冰俱乐部首席执行官泽吉贝发表声明证实，坠毁客机上的花样滑冰运动员、教练和运动员家属中，有6人来自该俱乐部。俱乐部公布了遇难者名单，包括两名运动员、两名家长和两名教练。

据悉，美国花样滑冰锦标赛近日在美国堪萨斯州举行。

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美国东部时间29日晚，美国太平洋西南航空公司一架载有64人的庞巴迪喷气式客机在华盛顿里根国家机场降落过程中，与一架载有3名军人的“黑鹰”直升机相撞，两机随后坠入波托马克河，客机断成两截。救援人员已陆续找到数十具遇难者遗体。

据美国媒体报道，这起事故是1982年以来华盛顿最严重的航空事故。（记者：熊茂伶、胡友松）

(责编：宋心蕊、杨光宇)