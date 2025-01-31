人民网开罗1月31日电 （记者黄培昭）《北京西郊故事集》阅读分享会日前在埃及开罗希克迈特书店举办。本场分享会是开罗国际书展期间的重要文学对话活动，是北京市文学艺术界联合主办的“世界阅读北京”文学沙龙活动之一，由中国图书进出口（集团）有限公司与希克迈特文化集团联合承办。中国作家、重庆市作协儿童文学创委会主任李姗姗，文化学者、资深媒体工作者王臻青，《北京西郊故事集》译者、埃及苏伊士大学中文系主任叶海亚，埃及明亚大学中文系教授金皓天参与现场讨论，希克迈特文化集团总裁、汉学家白鑫主持活动。

《北京西郊故事集》阿语译者叶海亚发言。人民网记者 黄培昭摄

《北京西郊故事集》是作家徐则臣2019年创作出版的短篇小说集，描写了来到北京打拼的年轻人为追求个人梦想而经历的人间百态，在艰辛中仍保持热爱生活的积极态度。该书于2023年在埃及翻译出版，获得了当地读者的高度评价。

活动中，叶海亚分享了他在翻译过程中对作品的感受。他表示，这本书描写了大约20年前“北漂”的生活，这与当下埃及大量追求梦想的年轻人聚集在开罗几乎是同样的场景，因此能引起埃及读者的极大共鸣。他戏称这些人年轻人为“开漂”，他们为追求更好的生活水平，改变自己乃至整个家庭的现状不怕吃苦，给人带来精神上的鼓舞。

金皓天从自己参与中国文学翻译的经验出发，鼓励立志成为中阿文学译者的青年学生要多阅读、多积累。他特别强调翻译不仅需要良好的中文水平，对阿文母语水平的要求也很高，特别是对人生的理解、与作者能否产生共鸣，都决定了译作的质量。埃及大学的中文系课程设计中，把翻译课安排在四年级，也是为了给学生充分的阅读实践空间。

李姗姗结合《北京西郊故事集》篇章内容分享了自己类似的生活经历。她表示这本书唤起了她对自己过往的记忆，从某种意义上是在回望自己的过去。北京的发展离不开“北漂”的贡献，而北京的发展同样也给了“北漂”积极进取的机会。可以说，个人与国家、与时代是互相成就的。她以自己从山村姑娘到青年作家的成长经历鼓励“开漂”们不要放弃，坚持到底是实现梦想的必要条件。

王臻青向埃及读者介绍了徐则臣及其作品在中国的影响力和获奖情况，并分析了《北京西郊故事集》在中国获得大众认可的多种原因。她认为，徐则臣文笔流畅，善于描写生活细节，并对时代发展和普通人的生活变化保持高度敏感。这本书是对北京城一个时代阶段的描写，而这种描写隐含在每个小人物的日常经历中，在中国同样是一批人的经历和记忆。

阅读分享会现场。人民网记者 黄培昭摄

现场观众也与嘉宾积极互动，他们在听取了嘉宾的分享后感动落泪，认为如此打动人心的文学作品让埃及读者对中国百姓产生了浓厚的亲切感，希望更多类似的作品被翻译到埃及。

“世界阅读北京”文学沙龙是北京市文学艺术界联合会为推动中国文学“走出去”于2022年启动的新品牌活动。通过邀请当地读者、评论家、译者等与国内作家进行交流，项目推动中国文学作品在海外的传播与推广，已在海外成功举办《猫城记》土耳其文版、《狗日的粮食》西班牙文版、《麦子》罗马尼亚文版等图书的阅读推广活动。

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