人民网马尼拉1月30日电 （记者樊帆）农历大年初一，菲律宾马尼拉市政府、华人区发展委员会及主要华社联合举办春节花车巡游活动，与马尼拉市民共庆乙巳蛇年新春佳节。中国驻菲律宾大使黄溪连夫妇应邀与马尼拉市市长、副市长、华人区发展委员会负责人及菲华社团代表一同参加活动。

中国驻菲律宾大使黄溪连夫妇及华社领导在花车上向民众挥手致意送上新春祝福，并派发新年红包。人民网记者 樊帆摄

马尼拉市百万民众参与春节花车巡游活动，沿途民众与花车合影留念。人民网记者 樊帆摄

活动当天，马尼拉中国城到处张灯结彩，人头攒动。巡游队伍由四十多辆精心装扮、五彩缤纷的花车组成，浩浩荡荡，绵延百余米。百万民众参与巡游活动，人群簇拥在车队周围，一路从马尼拉市邮政局出发，经过琼斯桥、中菲友谊门、岷伦洛教堂、王彬街等地，最终抵达美加广场。黄溪连大使夫妇及华社领导在花车上向民众挥手致意，送上新春祝福，并派发新年红包、中菲友谊衫及糖果、年糕等节庆食品。沿途民众群情沸腾，欢呼雀跃，争相用中文互送祝福，并与花车合影留念。

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