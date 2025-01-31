人民网迪拜1月30日电 （记者管克江）“中国春节伴随着春季到来，这在广泛意义上意味着更新、希望和团结等理念。中国春节文化具有世界性价值，因为它所代表的价值理念超越了国界。”近日，摩洛哥卡萨布兰卡哈桑二世大学孔院外方院长法德玛·艾特穆斯接受本报记者采访时表示，不久前，“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，这是一个具有重要意义的时刻。

图为摩洛哥卡萨布兰卡哈桑二世大学孔院外方院长法德玛·艾特穆斯。受访者供图

在法德玛看来，中国民众庆祝传统新年的方式有其丰富文化含义：一家团圆吃年夜饭强调了家庭团结和睦的重要性；发红包代表着对繁荣和幸运的企望；红色装饰和放烟火意味着努力创造更加积极美好的未来。“特别是，中国春节的到来和春季相吻合，所以欢庆春节也是欢庆吐故纳新。”法德玛说，摩洛哥的阿玛济人迎接新年也遵循相似理念，两者都意在庆祝生命的萌发和农业的更始。

卡萨布兰卡哈桑二世大学孔子学院由上海外国语大学和卡萨布兰卡哈桑二世大学于2013年合作成立。法德玛表示，卡萨布兰卡哈桑二世大学把举办中国春节庆祝活动视为向当地民众介绍多彩中国文化的机遇。“我们的活动融合了摩洛哥与中国的众多传统，彰显我们共同珍视的传统文化，比如家庭和谐、追求美好和祈福纳新等。通过这种跨文化交流，我们加强了摩中人民的友谊纽带，进一步巩固了双方关系。”

法德玛也是卡萨布兰卡哈桑二世大学社会学系负责人，长期关注社会政治转型、青年文化和社交媒体等领域。她表示，阿中文化相近、理念相通。双方始终在尊重对方文化传统的基础上开展对话合作，让阿中传统友好在新时代不断焕发新活力。

就任卡萨布兰卡哈桑二世大学孔子学院外方院长后，法德玛积极支持了学院在2024年和2025年的中国春节庆祝活动。她介绍，活动中既有舞狮、太极拳、中国艺术展示，也有摩洛哥的音乐和舞蹈表演，当地民众积极参与。“在希望、迎新与和谐等共同理念的影响下，来自不同文化背景的人们热情互动，此情此景非常激动人心。”

法德玛表示，孔院希望通过举办中国春节庆祝活动等方式，进一步加强摩中文化交流。同时，活动不仅仅为欣赏中国传统文化之美，也为摩洛哥艺术家们提供了展示自身文化的平台。在这种美美与共的活动形式中，摩洛哥民众也更加理解了中华优秀传统文化，认识到文明交流互鉴的意义。“对于我而言，正是因为参加了中国春节庆祝活动，我更加赞赏中国春节文化的世界性意义，相信中国春节文化能够把不同背景的人群更好联系在一起。”法德玛说。

法德玛介绍，当前，卡萨布兰卡哈桑二世大学孔院以中文教学为基础，以学术交流为特色，在摩洛哥广泛开展文化交流和学术研讨活动。卡萨布兰卡哈桑二世大学孔院还同阿拉伯国家的其他孔院间加强协作，构建合作网络，以交流活动经验，让阿中文化交流覆盖更广泛人群。

图为近日，在卡萨布兰卡哈桑二世大学孔院举办的中国春节庆祝活动上，部分学生身穿汉服表演节目前合影。卡萨布兰卡哈桑二世大学孔院供图

法德玛强调，卡萨布兰卡哈桑二世大学孔院的宗旨不仅仅是推动文化交流，而是为摩中、阿中友好构建持久稳固的纽带。“我们通过举办多种形式的活动，为更多摩洛哥年轻人了解并热爱中国文化提供机遇，为摩中、阿中的友好未来夯实根基，这也将为我们共同创建多元并蓄、和谐共生的未来作出贡献。”

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