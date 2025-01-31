人民网巴黎1月29日电 （记者尚凯元）1月29日农历大年初一，中国驻巴黎旅游办事处携手《封神第二部：战火西岐》法国发行方Heylight及泊睿公司，在巴黎香榭丽舍大街l'Élysées Biarritz会议中心成功举办“你好！中国”旅游推介活动暨《封神第二部：战火西岐》全法首映礼。此次活动不仅是中国大片首次在春节档于法国同步上映，更是电影与旅游推广的创新结合。法国影评人、中法媒体记者、文化旅游界代表及友好人士共200多人参加活动。

巴黎首映现场与北京首映礼的主创团队连线。人民网记者 尚凯元摄

活动现场播放了“你好！中国”四条精品旅游线路宣传片，涵盖丝绸之路、西南民族风情、黄河文化与冰雪旅游，生动展现中国的自然风光与人文魅力。动画短片《你好！中国》以憨态可掬的大熊猫为主角，搭乘旅游主题巴士穿越巴黎地标，踏上中国探访之旅，塑造了生动可爱的中国旅游形象。

巴黎首映现场与北京首映礼的主创团队连线。人民网记者 尚凯元摄

正值全球首个“非遗版”春节，现场节日氛围浓厚。中国驻法国大使馆公使陈栋代表使馆向嘉宾致以新春祝福，并表达对中法文化交流持续深化的美好期待。活动还特别安排了与北京首映礼的主创团队连线，导演乌尔善及剧组成员向法国观众送上新春祝福，而法国现场嘉宾则高举“欢乐春节”吉祥蛇，共同向中国民众致以节日问候。

巴黎首映现场与北京首映礼的主创团队连线。人民网记者 尚凯元摄

《封神》系列自去年《封神第一部：朝歌风云》在法国上映以来，凭借震撼的视觉特效、深厚的文化底蕴和精彩的叙事受到法国观众的喜爱。《封神第二部：战火西岐》在视效和动作场面上全面升级，全片近2000个特效镜头，展现恢弘战场、仙法奇观，尽显中国电影工业化水准。影片将于2月26日登陆法国UGC、PATHE等主流院线，覆盖巴黎、里昂、马赛等70余座城市的100余家影院。

当前，中国对法国公民实施30天免签政策，中法航班加密，支付便利化服务不断完善，赴华旅游市场持续回暖。此次“你好！中国”免签政策宣传短片将随《封神第二部》同步进入全法院线，预计覆盖15万名观众，推动“影视+文旅”融合发展，促进中国文化“走出去”，吸引法国游客“走进来”。

(责编：苏缨翔、张悦)