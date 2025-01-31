人民网马德里1月29日电 （记者颜欢）农历正月初一，马德里中国文化中心张灯结彩、锣鼓喧天，2025马德里“欢乐春节”新闻发布会在一片喜庆祥和的气氛中隆重举行。中国驻西班牙大使姚敬、马德里市长阿尔梅达、马德里自治区国家与欧盟合作局局长梅内德斯、旅西华侨华人代表、相关合作机构和赞助商代表等近百名嘉宾以及40余家中西新闻媒体出席了发布会。

姚敬在致辞中感谢马德里市政府和自治区政府14年来的大力支持，使春节成为马德里市民和当地华侨华人共享的嘉年华。他说，春节源自中国，但属于世界。2024年春节申遗成功，其所传递的家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生理念是属于全人类的共同价值。姚大使表示，将与西方一道致力于增进两国人民相互理解和友谊，推动中西全面战略伙伴关系不断发展，他并向旅居西班牙的华侨华人同胞致以最诚挚的新春祝福。

阿尔梅达表示，春节是最受马德里市民追捧的节日，丰富多彩的迎新年活动给大家带来无尽的欢乐和希望。他称赞马德里4万华侨华人为当地经济和社会发展做出积极贡献，并祝福他们蛇年幸福安康，事业有成。

日前，由重庆市歌剧院担纲的蛇年新春音乐会在西班牙国家音乐厅举行，为西班牙2025“欢乐春节”系列庆祝活动拉开序幕。马德里中国文化中心在一个月的时间内，陆续推出第八届China Taste中华美食节、“共生——中国生肖艺术展”、走进中心过大年、中国电影展映、春节特色课程和中国文化小课堂等系列活动，让西班牙民众进一步了解春节文化；当地华人华侨也积极开展中华文化推广，除参与市政府主办的游行庆典，还组织了中国庙会、迎春公路跑、贺岁片《唐探1900》展映等庆祝活动。

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