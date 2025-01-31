2025年1月20日晚，作为巴黎2025“欢乐春节”系列活动启动仪式，由巴黎中国文化中心、欧洲卫视主办，中国驻法国大使馆支持的“金蛇献瑞”巴黎春节联欢晚会在莫加多尔剧院隆重拉开帷幕。该晚会在全球“欢乐春节”框架下，以庆祝中国春节申遗成功为主题，是巴黎首个非遗春晚。中国驻法国大使邓励夫妇、巴黎市副市长拉米亚·埃尔-阿拉杰等1500多名中法嘉宾出席了晚会。

晚会由来自中央广播电视总台星光大道海选主持人紫檀、欧洲卫视主持人陈晨和两位法国男主持人戴亮、保罗主持。四位主持人闪亮登场，中法语言切换配合默契。从传统民乐《金蛇狂舞》和《好运来》，到相声《我爱巴黎》，再到民族室内乐《夜深沉》和《花好月圆》，以及原创歌曲《红山果》和射雕英雄传主题曲‌《铁血丹心》。中法观众们还可以欣赏到蒙古族英雄史诗《江格尔》和《民歌联唱》、体育学院艺术团的中华武术表演《武极》和舞蹈《武韵》、京剧梅派传人董飞的《盛世霓裳》和《梨花颂》，甚至来自巴黎歌剧院中法歌唱家合作的《图兰朵》咏叹调《今夜无人入睡》。

全长两小时的联欢晚会，莫加多尔剧院座无虚席，现场的法国观众表示，非常幸运能够在法国巴黎欣赏到来自中国的精彩演出，尽管他们听不懂相声节目，但演员精湛的演技让他们深深感受到了艺术的魅力，对于民乐演出他们最为喜爱，因为音乐没有国界，能带领他们翱翔在中法艺术交流的世界中。（何蒨）

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