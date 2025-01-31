打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

我在海外过春节｜ 金蛇献瑞，喜迎新春：巴黎上演春节申遗成功后的首个春晚

2025年01月31日13:00 | 来源：人民网-国际频道
小字号

2025年1月20日晚，作为巴黎2025“欢乐春节”系列活动启动仪式，由巴黎中国文化中心、欧洲卫视主办，中国驻法国大使馆支持的“金蛇献瑞”巴黎春节联欢晚会在莫加多尔剧院隆重拉开帷幕。该晚会在全球“欢乐春节”框架下，以庆祝中国春节申遗成功为主题，是巴黎首个非遗春晚。中国驻法国大使邓励夫妇、巴黎市副市长拉米亚·埃尔-阿拉杰等1500多名中法嘉宾出席了晚会。

晚会由来自中央广播电视总台星光大道海选主持人紫檀、欧洲卫视主持人陈晨和两位法国男主持人戴亮、保罗主持。四位主持人闪亮登场，中法语言切换配合默契。从传统民乐《金蛇狂舞》和《好运来》，到相声《我爱巴黎》，再到民族室内乐《夜深沉》和《花好月圆》，以及原创歌曲《红山果》和射雕英雄传主题曲‌《铁血丹心》。中法观众们还可以欣赏到蒙古族英雄史诗《江格尔》和《民歌联唱》、体育学院艺术团的中华武术表演《武极》和舞蹈《武韵》、京剧梅派传人董飞的《盛世霓裳》和《梨花颂》，甚至来自巴黎歌剧院中法歌唱家合作的《图兰朵》咏叹调《今夜无人入睡》。

全长两小时的联欢晚会，莫加多尔剧院座无虚席，现场的法国观众表示，非常幸运能够在法国巴黎欣赏到来自中国的精彩演出，尽管他们听不懂相声节目，但演员精湛的演技让他们深深感受到了艺术的魅力，对于民乐演出他们最为喜爱，因为音乐没有国界，能带领他们翱翔在中法艺术交流的世界中。（何蒨）

(责编：苏缨翔、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部