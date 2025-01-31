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新春“蛇”来运转 伦敦眼点亮“中国红”

2025年01月31日12:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦1月29日电 （徐量）当地时间1月28日晚间，英国伦敦泰晤士河畔地标伦敦眼亮起象征喜庆、吉祥的“中国红”灯光，此次活动揭开了伦敦迎接中国农历新年的序幕。

伦敦华埠商会主席邓柱廷表示，春节已成为伦敦重要的文化庆典之一，伦敦华埠商会非常荣幸能够再次与伦敦眼携手，与社会各界嘉宾、媒体朋友以及广大民众共同迎接充满祥瑞的蛇年新春。诚挚邀请所有朋友在2月2日前往特拉法加广场和中国城，与数十万民众共襄盛举，欢度佳节。伦敦眼英国区域高级副总裁萨布丽娜·德·卡瓦略在致辞中表示伦敦眼作为城市地标，非常荣幸能参与这一庆典，见证中英文化交流的进一步深化。

现场来自伦敦华埠商会的忠正龙狮队轮番上演龙狮表演，引来驻足观看的英国民众掌声和欢呼声不断。许多民众纷纷拍照打卡。

据介绍，自2015年以来，伦敦眼每年都会在农历新年期间特地点亮红金色灯光，已经成为了当地新春活动中必不可少的一部分，也成为中英文化交流的重要象征与纽带。

(责编：苏缨翔、张悦)

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