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中国“蓝盔”的海外中国年

2025年01月31日12:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕1月29日电 （记者黄炜鑫、通讯员张晓昆）南苏丹瓦乌消息：中国第15批赴南苏丹（瓦乌）维和部队“和平·友谊”庆新春文艺晚会日前在维和工兵营院内举行。

活动现场。张晓昆摄

活动现场。张晓昆摄

活动现场。张晓昆摄

活动现场。张晓昆摄

百节年为首，四季春为先。春节是万家团圆、辞旧迎新的喜庆日子，也是世界非物质文化遗产的重要组成部分。如今在维和任务区，越来越多的外国友人参与到中国春节的庆祝活动当中，体验这种传承已久追求美好生活的独特方式，了解中国历史文化，在交流中共享欢乐。

今年春节，在与祖国万里之遥的南苏丹，中国维和工兵营院内张灯结彩，舞龙舞狮等表演令节庆气氛更浓。来自南苏丹、孟加拉、柬埔寨、加纳等国友人，与中国维和官兵欢聚一堂，互道新春祝福，共祝中国农历新年的到来。

舞台上，歌伴舞《我的中国心》和古典舞《红梅赞》等精心挑选的舞蹈，不仅展示了中国传统舞蹈的独特魅力，也向观众展现了中华文化的多样性和丰富性,为参与者提供了丰富的体验。

活动现场。张晓昆摄

活动现场。张晓昆摄

活动现场。张晓昆摄

活动现场。张晓昆摄

“今天的节日活动太棒了，非常有趣且充满娱乐性。这么多人聚在一起，一起跳舞，我非常开心、兴奋，觉得特别有意思。”来自卢旺达的查尔斯·恩库·伦齐扎说，今天的活动激励着他想去更多地了解中国文化和汉语，他深知，对中国文化和汉语了解得越多，就越能为自己打开机遇之门，他必须更多地学习中国文化和汉语。

在中国营区“中国文化展馆”，中国的文化展品吸引众多外国友人前来观赏。维和官兵为前来参观的国际友人展示了中国瓷器、洛阳唐三彩、陕西兵马俑、京剧等多项非物质文化遗产及特色工艺制品，还展示了歼20、长征7号运载火箭、中国空间站、嫦娥6号等实物模型，给观众带来强烈的视觉震撼力和表现力。从历史悠久的非遗文化，到与时俱进的“国潮”魅力，再到科技与文艺碰撞融合的中国文化，让参与者在这场充满欢乐与喜庆的文化交流盛宴中，深刻体验到文化互鉴与共享。

活动现场。张晓昆摄

活动现场。张晓昆摄

活动现场。张晓昆摄

活动现场。张晓昆摄

“今天参观了这么多中国的文化展品，我感到中国的文化很精彩，有机会我一定到中国去一次，亲自感受中国的美好。”来自加纳的约翰·唐纳德·夸西说，中国是一个历史悠久的国家，经历了很多苦难，现在发展这么出色，令他很震撼。

无联不成春，有联春更浓。在官兵的引领下，各国友人也一起参与到中国维和官兵的写对联当中，他们与官兵一起写下了“中国”“友谊”“和平”“福”等汉字，并向中国维和官兵送去最美好的祝福，愿中国越来越好，愿世界能够和平，友谊长存。

“春节是中国的，也是世界的。走出国门，我们不仅承担着维护世界和平的神圣使命，同时也肩负着传播中国文化的光荣任务。”维和工兵分队官兵黄涛介绍，通过春节活动，外国友人更加深入了解中国文化历史，增进相互认同和友谊，让世界友人更好地了解中国、走进中国。

参观中国文化展厅。张晓昆摄

参观中国文化展厅。张晓昆摄

参观中国文化展厅。张晓昆摄

参观中国文化展厅。张晓昆摄

差异不仅不会阻碍团结，反而有助于呈现文化多样性之美。近年来，海外“春节热”不断升温，正成为全球性文化盛事。春节走向世界，不仅是联结起海内外同胞的重要情感纽带，还为各国民众带去欢乐体验，传承着和平、和睦、和谐的中华传统文化理念。这一传统佳节已成为不同文明交流沟通的桥梁，展示出中华文化的独特魅力。

(责编：苏缨翔、张悦)

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