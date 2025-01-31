人民网迪拜1月29日电 （记者管克江、任皓宇）夜幕降临，位于阿联酋迪拜的帆船酒店亮起“中国红”，卡通造型的金蛇在酒店外墙灵活舞动，以一出“金蛇献瑞”的春节主题灯光秀为观众送上中国蛇年春节祝福。从富有中国特色的舞蹈表演到中国书法体验，再到特色中国美食，帆船酒店内洋溢着春节的喜庆氛围。

阿联酋迪拜帆船酒店亮起中国春节主题灯光秀。人民网记者 任皓宇摄

“我们已经连续多年举办中国春节庆祝活动，从这些活动中我们可以加深对中国丰富的传统文化的了解，共同庆祝这个喜庆的节日。”卓美亚集团区域副总裁兼卓美亚帆船酒店总经理乔瓦尼·贝雷塔在接受人民网记者采访时表示，“这些活动不仅是对传统文化和历史的致敬，也体现着我们与中国之间深厚的文化纽带。”

阿联酋迪拜帆船酒店内中国特色舞蹈表演。人民网记者 任皓宇摄

作为迪拜的名片之一，帆船酒店一直备受各国游客关注。“多年来，越来越多的中国游客来到迪拜和帆船酒店游玩体验，中国游客对全球旅游的兴趣日益增长。”贝雷塔说，中国游客重视旅游的质量和文化体验，“我们实施包括无缝衔接、文化相融等在内的宾客措施，并通过举办庆祝中国新年等特别活动，在突出传统习俗的同时，更好丰富文化体验感。”

“文化包容是迪拜的标志性特征，也是使这座城市成为独特而充满活力的目的地的关键因素之一。”贝雷塔说，希望通过文化包容互鉴营造出更好的氛围环境，为游客产生共鸣感，让卓美亚帆船酒店成为符合游客喜好的理想目的地，“期待吸引更多中国游客来游玩体验”。

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