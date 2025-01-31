人民网记者 简承渊

过年贴春联是春节重要习俗，人们通过贴春联来表达对美好生活的向往。蛇年春节，在曼谷商超里，随处可见许多书法爱好者免费给大家写春联。记者在尚泰百货一楼看到一个叫萱蒲书院的摊位前挤满了人，走近发现有老人、孩子手握毛笔专注地写着对联。

书法老师刘崇明与书法爱好者宋梦清展示各自书写的对联。人民网记者 简承渊摄

“书法不仅是一种书写形式，更是一种文化的传承，承载着华夏五千年的文明记忆。”萱蒲书院创办人之一凌平说，书院每年春节都免费为大家写春联，全年免费教大家书法等其他传统文化。“我们初衷是为在泰国成长的中国子女提供学习中华传统文化的环境，解决因国际学校西化教育导致的文化认同缺失问题。”凌平说。

小朋友和凌平展示三人合作书写的“福”字。人民网记者 简承渊摄

书法老师刘崇明有自己的工作，他利用业余时间教学员习字。在现场，他一直在书写。“有求必应，现场写，12点开始到下午4点结束，我们能送出50多幅对联和若干‘福’字。”刘崇明说，不管大人还是小朋友只要愿意学，都可以来书院学习。

凌詹平一直跟着刘崇明练习书法。“我已经写了十多幅对联和20多个‘福’、‘顺’字，均被游客拿走了。”凌詹平说，看到这么多人喜欢中国字，自己作为二代华侨，心里面感到非常骄傲。

在现场，一位来自中国河南周口市的书法爱好者宋梦清游客提笔即兴写下了一幅对联：金蛇狂舞献灵瑞，吉祥如意中泰亲。他说，中泰两国的感情是亲上加亲，这是一件很美好的事情。

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