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中国驻哥德堡总领馆举办“欢乐春节”马尔默专场演出

2025年01月31日11:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩1月29日电 （记者殷淼）当地时间1月27日晚，中国驻哥德堡总领馆、斯德哥尔摩中国文化中心在瑞典第三大城市马尔默举办“欢乐春节”华侨华人联欢专场演出。领区中南部侨团侨胞、中资企业及留学生代表，瑞典当地智库、高校和中文学校学生学者，领区当地民众等近600人到场观看。

中国驻哥德堡总领事杨培栋致辞。中国驻哥德堡总领馆供图

中国驻哥德堡总领事杨培栋致辞。中国驻哥德堡总领馆供图

中国驻哥德堡总领事杨培栋在致辞中表示，春节是炎黄子孙最重要的节日，是海内外华夏儿女共同的期盼。马尔默所在的瑞典西南地区，与中国有着近三百年的友好往来史。在中瑞建交75周年之际，领区各界对进一步加强同中国之间的经贸、科技、文化、艺术等领域交流合作充满期待，新年伊始，本场演出就是一个很好的开始。欢迎各位侨胞常回家看看，欢迎各位瑞典朋友到中国参观访问，祝大家新年新气象，蛇年大吉，幸福安康。

观看“欢乐春节”马尔默专场演出。中国驻哥德堡总领馆供图

观看“欢乐春节”马尔默专场演出。中国驻哥德堡总领馆供图

杭州歌剧舞剧院院长崔巍、瑞典华人联合会主席王红江先后致辞，表示愿继续积极在瑞典宣传中华文化、开展更多文化艺术活动，心系祖国、扎根当地，为促进中瑞友好、增进民心相通多作贡献。

歌舞《欢乐中国年》。中国驻哥德堡总领馆供图

歌舞《欢乐中国年》。中国驻哥德堡总领馆供图

杂技《圆梦飞翔》。中国驻哥德堡总领馆供图

杂技《圆梦飞翔》。中国驻哥德堡总领馆供图

舞蹈《丝路锦瑟》。中国驻哥德堡总领馆供图

舞蹈《丝路锦瑟》。中国驻哥德堡总领馆供图

魔术《变脸纸牌》。中国驻哥德堡总领馆供图

魔术《变脸纸牌》。中国驻哥德堡总领馆供图

演出在歌舞《欢乐中国年》的欢乐气氛中拉开序幕，来自杭州歌剧舞剧院的演员们为观众带来舞蹈、独奏、重唱等十多个精彩节目。杂技《圆梦飞翔》、魔术《变脸纸牌》、戏曲表演《国粹瑰宝》等节目赢得满堂彩。马尔默当地的瑞典中学生用中文向观众致以新春祝福，活动现场掌声不断、热烈友好。

戏曲表演《国粹瑰宝》。中国驻哥德堡总领馆供图

戏曲表演《国粹瑰宝》。中国驻哥德堡总领馆供图

领区侨胞和当地民众纷纷表示，这是一场高水平的文艺演出，也是自2006年以来，南部瑞典首场大型中华文化演出，充分展现了中华文化和艺术的丰富多彩，也在万里之外，感受到了来自祖国的温暖和关怀，非常激动，难以忘怀。期待未来中瑞地方更多的文化交流，愿继续尽己所能，促进中瑞地方友好往来，协助配合总领馆开展更多文化活动。

全体人员合影。中国驻哥德堡总领馆供图

全体人员合影。中国驻哥德堡总领馆供图

演出结束后，杨培栋总领事还同领区南部各主要侨团及学联组织代表见面，向大家拜年。

(责编：苏缨翔、张悦)

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