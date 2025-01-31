人民网伦敦1月29日电 （记者许立群）祥龙贺岁去，瑞蛇迎春来。2025年1月25日，乙巳蛇年新春佳节来临之际，爱尔兰科克大学孔子学院在科克市成功举办了中国新年庆祝活动。丰富多彩的中国文化体验活动与精彩纷呈的表演节目，为当地民众带来了一场别开生面、充满活力和趣味的文化盛宴。

爱尔兰科克孔院举办蛇年新春庆祝活动。图片由科克孔院提供

中国驻爱尔兰大使赵希源向科克的侨胞们致以新春问候，并送上了满含节日祝福的暖心礼物。

科克市市长丹·博伊尔在致辞中高度赞扬了科克孔院为促进中爱文化交流所作的贡献，并表示科克市始终欢迎和支持多元文化的繁荣发展。

科克郡郡长乔·卡罗尔强调了中文语言教育和中华文化在科克郡的蓬勃发展，称赞科克孔院不仅是中爱友谊的桥梁，更是当地多元社会的亮点。

科克大学校长约翰·奥哈洛伦教授在致辞中肯定了科克孔院在推动科克大学与上海大学和其它中国高校合作交流所发挥的重要纽带作用，并期待未来通过更多的交流深化两国在高等教育领域内的合作关系。他还指出，科克大学将携手科克孔院，借科克上海建立姐妹城市20周年之际，将两市的合作推上新台阶。

科克孔院的全体老师为今年的庆祝活动筹备了2个多月。整场活动包括精彩的新春节目表演和六个各具特色的文化体验工作坊。

表演节目共有18个，涵盖中国传统民乐、现代歌舞、经典舞蹈、功夫表演，以及中爱乐器对话等，形式多样、精彩纷呈。表演者汇聚了科克孔院的师生、科克大学的国际留学生，以及来自科克、都柏林等地的华人艺术家。

爱尔兰科克孔院举办蛇年新春庆祝活动。图片由科克孔院提供

爱尔兰科克孔院举办蛇年新春庆祝活动。图片由科克孔院提供

文化体验工作坊有书法、剪纸、茶文化、传统游戏（投壶、陀螺、竹蜻蜓）、糖人制作以及脸部彩绘艺术等丰富内容，现场热闹非凡，吸引了大量观众争先参与。其中，糖人制作因其别具一格的传统技艺，成为当天的人气项目。剪纸艺术和书法体验也备受欢迎，参与者在创作过程中感受到中华传统文化的细腻与精美。茶文化工作坊则以其优雅的品茗体验和传统礼仪讲解，让不少观众流连忘返。传统游戏区同样人气不减，投壶、陀螺和竹蜻蜓等趣味游戏吸引了许多家庭驻足体验，孩子们在欢声笑语中感受中国传统游戏的乐趣。脸部彩绘则成为小朋友们的最爱，老师们在孩子们的脸上绘制出各种生动可爱的图案，从可爱的花卉元素到小动物形象，充满童趣又富有节日气氛，孩子们都兴奋不已，现场洋溢着温馨的笑声与欢乐的气氛。

(责编：苏缨翔、张悦)