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兰卡斯特城庆中国新年 跨文化盛宴展多元魅力

2025年01月31日11:23 | 来源：人民网-国际频道
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人民网兰卡斯特1月29日电 （许立群、吴雨遥）1月26日，英国西北部的兰卡斯特市举行了庆祝中国新年的盛大嘉年华，迎接蛇年的到来。活动吸引了超过3000名市民和游客积极参与，为他们提供了深入体验和欣赏中国文化的绝佳机会。

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

兰卡斯特市市长阿比·米尔斯、市议会领导卡洛琳·杰克森、兰卡斯特大学校长安迪·斯科菲尔德及兰卡斯特孔子学院院长曾敬涵等嘉宾参加了庆典。他们在致辞中强调了文化交流的重要性，并向所有参与者致以新年的祝福。

超过100名表演者展示了精彩的杂技、传统器乐、中国舞蹈以及中国功夫。壮观的舞龙舞狮队伍在市中心巡游，为兰卡斯特的街头带来了浓厚的节日气氛。多种传统艺术和手工艺的展示，进一步加深了参与者对中国文化传统及其象征意义的了解。

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

此次活动由中英文化交流会主办，得到了当地中国社区及多个文化组织的大力支持。中英文化交流会还与山东省威海市和浙江省海宁市展开合作，在活动中特别推广了传统剪纸和皮影戏。

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

英国兰卡斯特庆祝中国新年。图片由活动主办方提供

这是兰卡斯特连续第四年举办中国新年庆典活动，中国新年已成为该市文化生活中的一项重要活动，成为全民共庆的节日。通过持续的文化活动和交流，兰卡斯特为城市的多元化发展注入了新活力。

(责编：苏缨翔、张悦)

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