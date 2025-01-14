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重罪起诉 洛杉矶严打趁火劫掠者

2025年01月14日10:59 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶1月13日电（记者高山 谭晶晶）美国洛杉矶检方13日宣布对多名在山火疏散区劫掠的嫌疑人提起重罪起诉。

　　洛杉矶县地方检察官霍赫曼当日在新闻发布会上说，9名嫌疑人被控在洛杉矶地区“帕利塞兹”和“伊顿”山火疏散区劫掠财物。另有1名嫌疑人被控在东部城市阿祖萨纵火，此人与洛杉矶重大山火事件无关。

　　根据起诉书，这些嫌疑人中，有人被控从灾区劫掠价值高达20万美元的财物，还有人被控非法持枪和驾车撞人后逃逸等罪行。检方说，从其中一人家中查获了一个被偷走的美国电视艾美奖奖杯。

　　包括美国联邦调查局和洛杉矶市警察局在内的执法机构人员参加了霍赫曼的新闻发布会，表示将从严打击趁火劫掠行为。

　　当地媒体报道说，至少有38人因涉嫌在灾区盗窃、抢劫等原因被捕，其中一人假扮成消防员入室盗窃时被捕。

　　美国联邦紧急事务管理局13日发布信息提醒人们，警惕犯罪分子诈骗钱财以及冒名顶替骗取救灾物资等行为。

　　洛杉矶警方目前在“帕利塞兹”和“伊顿”火灾疏散区实施宵禁，派遣警方人员加强巡逻。加州州长纽森已宣布把派往洛杉矶山火灾区的国民警卫队士兵增至2500人。州长办公室说，这些士兵将支援地方执法行动，并将驻扎在交通控制点，确保周边社区安全。

(责编：崔译戈、崔越)

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