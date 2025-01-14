新华社华盛顿1月13日电（记者熊茂伶）美国司法部任命的特别检察官戴维·韦斯13日发布关于美现任总统拜登之子亨特·拜登相关案件的最终报告，称对亨特的案件提起诉讼是因其违反法律并批评拜登的赦免决定。

韦斯在提交给美司法部长梅里克·加兰的报告中表示，拜登称亨特“遭选择性和不公平”对待而赦免亨特，而这一切“仅仅因为亨特是他儿子”。韦斯认为，这种说法是“站不住脚的”“错误的”。

韦斯表示，此前其他美国总统也曾赦免过家人，但却没有一位总统像拜登一样仅凭“虚假指控”便对司法部工作进行抹黑。

韦斯此前由时任美国总统特朗普任命为特拉华州联邦检察官，长期调查亨特的财务行为。2023年8月，韦斯被任命为特别检察官，就其牵头的亨特案件拥有更多权力。

亨特·拜登2024年6月因2018年隐瞒其吸毒情况购买枪支而被定罪，这是美国历史上首次有现任总统的子女被定罪。同年9月，他对9项联邦逃税指控表示认罪。

尽管曾多次表示不会使用行政权力赦免儿子或为其减轻处罚，拜登2024年12月1日改变立场宣布赦免，引发美国朝野哗然。

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