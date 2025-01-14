人民网雅加达1月13日电 （记者李培松）1月12日下午，由中国信阳师范大学和印尼伽内什师范大学共建的巴陵康孔子学院在巴陵康孔子学院举行成立一周年庆典，中国驻登巴萨领事馆总领事张志昇、副总领事朱宇，信阳师范大学、伽内什师范大学、中国华电巴厘通用能源公司、巴陵康孔子学院相关领导和代表，以及孔院学生和家长共200余人参加。

巴陵康孔子学院学生表演节目。巴陵康孔子学院供图

巴陵康孔子学院外方院长苏丹娜、伽内什师范大学副校长丹迪斯和张志昇先后致辞。

苏丹娜回顾了巴陵康孔子学院成立以来在汉语和文化推广、跨文化交流以及与中国大学的合作方面取得的显著成就，表示巴陵康孔子学院未来将拓展建设HSK考试中心，组织国际学术会议，为更多印尼学生提供赴中国留学的机会。

丹迪斯对巴陵康孔子学院一年来所取得的成绩表示高度肯定，并感谢所有支持和参与孔院建设的合作伙伴。他强调，学校将继续致力于提高学生的专业能力，推动更多学术合作，进一步加强中印尼之间的文化交流和教育合作。

张志昇在致辞中祝贺巴陵康孔子学院成立一周年，并对过去一年孔院所取得的成绩给予高度评价。他表示，学习中文和中国文化对于加强两国人民的理解和友谊至关重要，勉励师生们在未来取得更大成绩，为推动中印尼命运共同体建设作出积极贡献。

庆典活动中，巴陵康孔子学院师生还表演了精彩的文艺节目。志愿者教师王卫华现场演奏古琴，小学生们合唱了《两个小娃娃打电话》，高中生们演唱了《真心英雄》，大学生们对唱经典歌曲《月亮代表我的心》。此外，孔院学生们还带来了中国扇子舞、非遗文化漆扇的制作过程演示及中国功夫太极拳等节目，展现了丰富的中国传统文化的超强魅力。

出席活动的师生与嘉宾合影。巴陵康孔子学院供图

最后，由巴陵康孔子学院举办的“语言舞台 汉语传情”中文配音比赛进行了总冠军争夺赛，并举行了颁奖仪式。

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