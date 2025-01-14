人民网雅加达1月13日电 （记者李培松）1月11日上午，雅加达华文教师联谊会联合阿拉扎大学孔子学院于兴安会馆举办国际中文教学讲座，由阿拉扎大学孔子学院志愿者老师陈锐思主讲，讲座主题为《〈国际中文教育中文水平等级标准〉与词汇教学》。来自雅加达的本土中文教师以及雅加达华文教师联谊会会员、理事、嘉宾等50余人出席活动。

雅加达华文教师联谊会参会教师认真听讲座。阿拉扎大学孔子学院供图

讲座中，陈锐思详细介绍了《国际中文教育中文水平等级标准》，又从“标准”与教学的对接、词汇教学研究中的本位观以及与“标准”结合的词汇教学方法三个方面入手，为前来参会的中文教师介绍了学界关于词汇教学的研究成果。他表示，“标准”在印尼本土的落地极为重要，中文教师要依据本土的实际情况对中文词汇的教学作出相应的调整。

讲座现场。阿拉扎大学孔子学院供图

讲座结束后，参会者与主讲人进一步交流，对讲座内容与中文教学相关问题进行了讨论，现场气氛热烈。讨论结束后，雅加达华文教师联谊会主席郭美华为陈锐思颁发奖状，感谢其带来的精彩讲座。

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